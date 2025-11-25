Μήνες τώρα, το ήσυχο χωριό Λάλινγκτον στο Σόμερσετ βιώνει μια πρωτοφανή αναστάτωση λόγω ενός ψηφιακού λάθους. Το Google Maps άρχισε ξαφνικά να προτείνει τους στενούς, δρόμους με μονές λωρίδες ως τη «συντομότερη» διαδρομή προς την πόλη Φρομ, μετατρέποντας τον οικισμό σε ανεπίσημο διάδρομο διέλευσης βαρέων φορτηγών.

Η αλλαγή, που έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους τον Ιούλιο, έχει προκαλέσει χάος στην κυκλοφορία, ζημιές σε γέφυρες, πέτρινους τοίχους και προστατευμένα σπίτια, ενώ οι οδηγοί αναγκάζονται συχνά σε επικίνδυνες μανούβρες για να απεγκλωβιστούν.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης του χωριού, Γκας Κόλκουουν, τονίζει πως το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν το GPS άρχισε να κατευθύνει βαριά οχήματα μέσα από το Λάλινγκτον: «Ο δρόμος είναι μονής λωρίδας. Όταν ένα φορτηγό μπει, δεν υπάρχει πουθενά να πάει. Δεν μπορούν να γυρίσουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν εύκολα. Πρέπει να κάνουν όλη την απόσταση με όπισθεν και αυτό είναι καταστροφικό».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η γέφυρα του χωριού έχει ήδη υποστεί δύο φορές ζημιές μέσα στη χρονιά, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται για την ασφάλεια των παραδοσιακών κατοικιών.

Η Νίκολα Χολ, που ζει στο Λάλινγκτον εδώ και 45 χρόνια, αναφέρει: «Ακόμη και οι αχυροσκεπές έχουν κινδυνεύσει από τα διερχόμενα οχήματα. Κόστισε χιλιάδες λίρες η προηγούμενη ζημιά. Δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης».

Παρόμοια εικόνα δίνει και η Τάνια Μπάρεφιλντ, η οποία σημειώνει ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα κάποιο φορτηγό παγιδεύεται: «Δεν φταίνε οι οδηγοί. Δεν γνωρίζουν την περιοχή και απλώς ακολουθούν το GPS». Σε ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά, ο απεγκλωβισμός ενός φορτηγού διήρκεσε ενενήντα λεπτά, με το αυτοκίνητο της οικογένειάς της να υφίσταται ζημιά.

Προειδοποιητικές πινακίδες με μηνύματα όπως «μην ακολουθείτε το sat nav» και «δεν υπάρχει πρόσβαση για μεγάλα φορτηγά» έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες ημέρες και, σύμφωνα με τους κατοίκους, η κατάσταση φαίνεται να παρουσιάζει μικρή βελτίωση.