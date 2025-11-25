Μιλώντας στο Sport-Express, ο Ρώσος παράγοντας δεν έκλεισε την πόρτα προς τον 76χρονο φορ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι «ερυθρόλευκοι του στρατού» έχουν μπροστά τους μια πολυπληθή λίστα πιθανών λύσεων.

Ο Μπαμπάεφ απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον Τσάλοφ, ωστόσο αναγνώρισε ότι ο παίκτης ανήκει στο προφίλ που εξετάζουν: «Ο δανεισμός του Τσάλοφ; Δεν είναι σωστό να σχολιάζω ονόματα. Ο «Φέντια» βέβαια, θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή που μας ενδιαφέρει, αλλά η λίστα είναι πραγματικά εκτενής. Έχουμε αρκετά ονόματα υπό παρακολούθηση», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας της ΤΣΣΚΑ εστίασε στις συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στο ρωσικό ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι η προσέλκυση ξένων παικτών έχει γίνει μια σύνθετη διαδικασία. Αυτό αναγκάζει τα κλαμπ να επεκτείνουν την αναζήτησή τους και σε λύσεις που μέχρι πριν από λίγο καιρό θα θεωρούνταν εκτός πλαισίου.

«Ο Τσάλοφ είναι μια διαφορετική περίπτωση; Όχι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον επιθετικό. Με όλα όσα συμβαίνουν στο ρωσικό πρωτάθλημα, και με τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν στο να φέρεις ξένους ποδοσφαιριστές, οφείλουμε να εξετάζουμε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Συμπεριλαμβανομένων και επιλογών που ίσως φαίνονται αντισυμβατικές σε κάποιους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ για τον Τσάλοφ δεν είναι νέο, ωστόσο οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν ότι –αν και δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο– το όνομα του Ρώσου φορ παραμένει στο κάδρο.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι ο παίκτης έχει σημαντική αγωνιστική και μεταγραφική αξία, ενώ το μέλλον του ενδέχεται να κριθεί τους επόμενους μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις κινήσεις και των δύο συλλόγων.