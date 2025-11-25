Το έργο του Athan Mytilinaios, «Influencer the 1st», φιλοξενήθηκε στην έκθεση «Formed by Dialogue», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 24 Νοεμβρίου στο εμβληματικό Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου, στην ιστορική Πλατεία Ταχρίρ.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του καλλιτέχνη στο Instagram, «το έργο παρουσιάζει έναν Φαραώ σκαλισμένο σε Triesta marble, που δεν πρόκειται για μάρμαρο, αλλά για έναν τύπο τοπικού ασβεστόλιθου από το όρος Σινά. Η επαναλαμβανόμενη φιγούρα παραπέμπει στις αρχαίες αιγυπτιακές ακολουθίες ανάγλυφων, όπου η πολλαπλή απόδοση μιας μορφής χρησιμοποιούνταν για να τονίσει την καθολικότητα του μηνύματός της, τη διάδοση της διδασκαλίας της ή την ισχύ και το εύρος της παρουσίας της. Αντί για ραβδί, ο Φαραώ κρατά ένα τηλέφωνο, το νέο εργαλείο εξουσίας, μνήμης και παγκόσμιας επιρροής.

Το έργο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στα αρχαία ιερογλυφικά και τη σύγχρονη επικοινωνία.

Τιμά το γεγονός ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι επινόησαν αυτό, που σήμερα έχει εξελιχθεί στην πραγματικά παγκόσμια, πανανθρώπινη γλώσσα των emojis, μια κληρονομιά, που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, η σύνδεση ανάμεσα στα ιερογλυφικά και τα emojis λειτουργεί ως γέφυρα, που ενώνει την αρχαία Αίγυπτο με τον σύγχρονο παγκόσμιο πολιτισμό, αναδεικνύοντας και τιμώντας την αιωνόβια επιρροή τους.

Το γλυπτό κατασκευάστηκε τοπικά στο Κάιρο, με την τεχνογνωσία της Stones by Rania Malli».

«Η συμβολή μου στην έκθεση, Influencer the 1st, επαναπροσδιορίζει την ιερογλυφική κληρονομιά της Αιγύπτου ως θεμέλιο της σημερινής παγκόσμιας γλώσσας», σημειώνει μεταξύ άλλων, ο Athan, σε επόμενη ανάρτησή του.

Ο Athan Mytilinaios είναι Έλληνας καλλιτέχνης και creative consultant, η πρακτική του οποίου εκτείνεται ανάμεσα στη γλυπτική, το σχέδιο και τη χωρική αφήγηση, εξερευνώντας πώς συνυπάρχουν η μνήμη, η μυθολογία και η σύγχρονη ζωή. Δουλεύοντας μεταξύ Αθήνας και διεθνών πολιτιστικών πρωτευουσών, το έργο του αναδιαμορφώνει διαχρονικά αρχέτυπα μέσα από έναν σύγχρονο φακό: αρχαίοι θεοί μπαίνουν στο παρόν, σύμβολα αποκτούν νέα απήχηση και η κληρονομιά μετατρέπεται σε ζωντανή γλώσσα.

Ο καλλιτέχνης του και η καλλιτεχνική του διεύθυνση έχουν παρουσιαστεί στα περιοδικά Architectural Digest, Monocle, Vogue, Financial Times HTSI, The Modern Road κ.ά. Στις συνεργασίες του περιλαμβάνονται η καλλιτεχνική διεύθυνση για τις καμπάνιες της ιστορικής γερμανικής φίρμας κοσμημάτων Hemmerle, σχεδιαστικές και δημιουργικές εργασίες για τον όμιλο LVMH και τον αρχιτέκτονα Tarek Shamma, καθώς και η δημιουργία και η υλοποίηση της συνεργασίας ανάμεσα στη Λίμνη Βουλιαγμένη και το Zeus + Dione, όπως και η δημιουργία και η δημιουργική διαχείριση του pop-up χώρου KAL.ATHI στο κέντρο της Αθήνας.