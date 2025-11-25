48ωρη απεργία προκηρύσσουν οι ιδιοκτήτες ταξί για την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, «ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών, χωρίς να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ υπογραμμίζει ότι τα βασικά αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί παραμένουν αναπάντητα, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια. Όπως σημειώνεται, το μόνο που έλαβαν ως απάντηση ήταν «παράταση χρόνου και υπομονής».

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η προκήρυξη της 48ωρης προειδοποιητικής πανελλαδικής απεργίας, με κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρεται ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για ενδεχόμενη συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας. Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν:

• Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

• Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές εφαρμογές.

• Άμεση πάταξη της υποκλοπής έργου από τα ΕΙΧ.

• Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια.

• Επαναδιαπραγμάτευση της εισόδου των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

• Υλοποίηση των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

• Αναπροσαρμογή του τιμολογίου.

• Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ δηλώνει ότι αναμένει συνάντηση με το υπουργείο Μεταφορών, στην οποία θα συμμετάσχει το προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Όπως επισημαίνεται, «αν δεν υπάρξουν απαντήσεις, ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».