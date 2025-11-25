Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως στο βόρειο Ιόνιο – ιδιαίτερα στην περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων Νήσων και Παξών – καθώς και στην Ήπειρο, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της.

Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού

Στα δυτικά προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και στη συνέχεια στις Κυκλάδες, την Κρήτη και αργότερα στην ανατολική νησιωτική χώρα, τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά έως 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15-18 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές 19-21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα έως 22 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί, που θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-20 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-17 βαθμοί.

Μακεδονία και Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές από τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 6. Θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Άνεμοι νότιοι 4-6, στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-21 βαθμοί.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4-5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-22 βαθμοί.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ, με πιθανές τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ στα βόρεια, δυτικοί-βορειοδυτικοί στα νότια. Θερμοκρασία 16-22 βαθμοί.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και αργότερα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-7 μποφόρ. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο, έως 22 βαθμούς στα νότια.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, τοπικά ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι νότιοι 4-7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου: Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Άνεμοι νότιοι 4-7 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά και νότιοι 4-6 μποφόρ στα ανατολικά. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.