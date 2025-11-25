Διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2025, λόγω δοκιμών στατικότητας γεφυρών, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας. Οι διακοπές θα είναι ολιγόλεπτες και θα εφαρμοστούν σταδιακά, μεταξύ 00:00 και 07:00.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

Νέα Λεωφόρος Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά.

Κλάδος εξόδου του κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λεωφόρος Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφόρος Ποσειδώνος, άνωθεν της εξόδου από τον κυκλικό κόμβο ΣΕΦ προς Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αντίστοιχες διακοπές θα πραγματοποιηθούν στα ακόλουθα σημεία:

Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου.

Λεωφόρος Κηφισού, στο υπερυψωμένο τμήμα της.

Γέφυρα ανισόπεδου κόμβου Λεωφόρου Κηφισού και Πειραιώς.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τα παραπάνω οδικά τμήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Συνιστάται να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων και κυκλοφοριακών προβλημάτων.