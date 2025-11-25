Η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι για την αποτροπή ενός νέου εμπορικού πολέμου. Αυτό υπογράμμισε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, λίγο πριν από την έναρξη της συνάντησης των υπουργών Εμπορίου των «27» στις Βρυξέλλες.

Ο Σέφκοβιτς τόνισε ότι «η ΕΕ δεν είναι μόνο δεσμευμένη, αλλά εφαρμόζει στην πράξη όσα συμφωνήθηκαν», επισημαίνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ευρωπαϊκές εισαγωγές στρατηγικών ενεργειακών πόρων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον επίτροπο, οι συνολικές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας και πετρελαίου από την αμερικανική αγορά έχουν φτάσει φέτος τα 200 δισ. δολάρια, με το LNG να αποτελεί το δυναμικότερο σκέλος: το μερίδιο των ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει αυξηθεί από 45% σε 60%, χάρη σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις.

Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 154 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ βρίσκονται σε διαπραγμάτευση συμφωνίες για την αγορά αμερικανικών μικροτσίπ αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών.

Παρά την πρόοδο, ο Σέφκοβιτς παραδέχθηκε ότι παραμένουν εκκρεμότητες, με βασικότερη τον τομέα του χάλυβα και των παραγώγων του. Η ΕΕ επιδιώκει μείωση των αμερικανικών δασμών και κοινό μέτωπο απέναντι στην παγκόσμια υπερπροσφορά που συμπιέζει τις τιμές και αποσταθεροποιεί την αγορά. Πρόσφατα, η Ένωση ενέκρινε νέο κανονισμό για το ευρωπαϊκό εμπόριο χάλυβα, με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας στην εσωτερική αγορά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σημερινή συνάντηση δεν έχει χαρακτήρα διαπραγμάτευσης, αλλά πολιτικής αξιολόγησης της πορείας των διμερών σχέσεων. Κατά το γεύμα εργασίας των Ευρωπαίων υπουργών με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη γενικότερη οικονομική συνεργασία, στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας υπερπαραγωγής και στην ενίσχυση της κοινής ασφάλειας εφοδιασμού, ειδικά σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Οι κρίσιμες πρώτες ύλες αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της ευρωαμερικανικής ατζέντας. Η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει σταθερούς, αξιόπιστους και γεωπολιτικά ασφαλείς προμηθευτές, ενώ παράλληλα επιδιώκει ενίσχυση της δικής της βιομηχανικής βάσης ώστε να μειώσει εξαρτήσεις, κυρίως από την Κίνα.

Στη συνεδρίαση των υπουργών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε επίσης για την πρόοδο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, με επίκεντρο την Ινδία. Ο Σέφκοβιτς αναγνώρισε ότι οι Ινδοί είναι «σκληροί διαπραγματευτές», αλλά τόνισε πως οι συνομιλίες βρίσκονται στο πιο ώριμο στάδιό τους εδώ και χρόνια. Μια νέα διαπραγματευτική φάση έχει προγραμματιστεί πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ παραμένει ενεργός ο πολιτικός στόχος που έχουν θέσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός Ναρεντρά Μόντι: η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Παρά τις δυσκολίες, οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι η δυναμική υπάρχει. Η «τελευταία μίλια» μπορεί πάντα να αποδεικνύεται η πιο απαιτητική, αλλά η ΕΕ θέλει —και φαίνεται ότι μπορεί— να διαμορφώσει μια νέα εμπορική αρχιτεκτονική τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με βασικούς διεθνείς εταίρους όπως η Ινδία.