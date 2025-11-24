Επαγγελματίας παίκτης πάντελ έγινε ο Άριεν Ρόμπεν. Στα 41 του και έχοντας πίσω του μια τεράστια καριέρα, ο Ολλανδός άλλοτε σπουδαίος εξτρέμ θα παραμείνει ενεργός στον αθλητισμό.

Ο Ρόμπεν, που αγωνίστηκε σε Αϊντχόφεν, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και στην εθνική Ολλανδίας, ασχολείται εδώ και χρόνια με το εν λόγω άθλημα και πλέον θα γίνει επαγγελματίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Express».

Το πάντελ, επισήμως στα ελληνικά υαλοσφαίριση, είναι άθλημα με ρακέτα, που συνήθως παίζεται σε ζευγάρια σε κλειστό γήπεδο ελαφρώς μικρότερο από ένα διπλό γήπεδο τένις. Το σκορ μετριέται το ίδιο με το κανονικό τένις και οι μπάλες που χρησιμοποιούνται είναι παρόμοιες αλλά με λίγο λιγότερη πίεση. Είναι τo πιο ταχέως αναπτυσσόμενο άθλημα στην Ευρώπη και αναμένεται να είναι το επόμενο Ολυμπιακό άθλημα.