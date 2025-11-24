Μια συλλογή 225 ειδωλίων από τάφο Φαραώ στην Αίγυπτο έφερε στο φως μια ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον Γάλλο αιγυπτιολόγο Φρεντερίκ Παϊροντό από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Τα μικροσκοπικά αυτά ανθρώπινα ομοιώματα (γνωστά ως «Ουσάμπτι») βρίσκονταν μέσα σε στρώματα λάσπης, κοντά σε μια γρανιτένια σαρκοφάγο, η οποία πιθανότατα ανήκει στον Φαραώ Σοσένκ τον Γ’ της 22ης Δυναστείας, ο οποίος βασίλεψε από το 825 π.Χ. έως το 773 π.Χ. κι έμεινε γνωστός για τα κατασκευαστικά του έργα στην Τάνιδα, την πρωτεύουσα του κράτους του. Ο τάφος, από την άλλη, που βρίσκεται στην Σαρκίγια, ανήκει σε έναν άλλον Φαραώ, προερχόμενο από την ίδια δυναστεία. Το όνομα αυτού; Οσορκόν ο Β’.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Τουρισμού κι Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου στο Facebook, ο Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Αρχαιολογικού Συμβουλίου της χώρας, Μοχάμεντ Ισμαήλ Καλέντ, ανέφερε ότι η ανακάλυψη αυτή «αποτελεί ορόσημο στις ανασκαφές της Τάνιδας από το 1946».

Μέχρι στιγμής, «παραμένει αβέβαιο αν ο Σοσένκ ο Γ’ θάφτηκε σε αυτόν τον τάφο ή αν τα κτερίσματά του μεταφέρθηκαν εκεί από αλλού», τόνισε ο Παϊροντό.

Οι επιστήμονες θα μελετήσουν ενδελεχώς τα νέα ευρήματα (ύστερα από την ολοκλήρωση και των σχετικών εργασιών καθαρισμού), τα οποία , θα μπορούσαν να δώσουν πολλές σημαντικές πληροφορίες.

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ Αμπντέλ – Μπαντί, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, πρόσθεσε ότι οι επιγραφές, που εντοπίστηκαν στον τάφο, μπορούν να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους να μάθουν περισσότερα για την χρήση του.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

Πηγές: Archaeology Magazine, Ministry of Tourism and Antiquities