Χωριά και σπίτια κόπηκαν στα δύο από το μένος του νερού. Περιουσίες καταστράφηκαν και οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση.

Στη Σγάρα, στα Τζουμέρκα της Άρτας, μία κατοικία έσπασε στη μέση. Οι κάτοικοι ανησυχούν μήπως και τα δικά τους σπίτια έχουν την ίδια μοίρα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να το αποτρέψουν υπό την απειλή του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας που έρχεται τις επόμενες μέρες.

Ο όγκος του νερού παρέσυρε τόνους χώματος και βράχια. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το νερό μπήκε ορμητικά στο σπίτι του.

Οχήματα προσπαθούν να ανοίξουν τον δρόμο για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στα χωριά ενώ ο υπουργός Μεταφορών με φορείς της Περιφέρειας και του Δήμου κάνουν αυτοψία στην περιοχή.

Χωριά αποκλεισμένα

Η Κοινότητα Ασπροποτάμου των Τρικάλων μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Τρία χωριά παραμένουν εντελώς αποκλεισμένα, ενώ σε αρκετά ακόμη η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Στο χωριό Μηλιά προσπαθούν να θωρακιστούν. Πέτρες, μπάζα και φερτά υλικά έχουν κλείσει το οδικό δίκτυο.

Το ξυλουργείο του κ. Παναγιώτη Γούσσου καταστράφηκε από τον Daniel. Οι ζημιές αποκαταστάθηκαν για να καταστραφεί και πάλι από το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Καταστροφές σημειώθηκαν και στην Κέρκυρα.

Νέα επιδείνωση του καιρού

Κάτοικοι και Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας που θα χτυπήσει ξανά την ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, από αύριο Τρίτη αναμένονται βροχές στα δυτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Σταδιακά θα γίνει επέκταση των βροχοπτώσεων από την Τετάρτη. Πιο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στα δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο.

Έντονες καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν σε Επτάνησα, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά, Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.