Παρά την αυστηροποίηση των μέτρων για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία που ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, κάποιοι στην Κρήτη φαίνεται ότι δεν έβαλαν μυαλό.

Έτσι, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα στα Χανιά για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια και κάλυκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (23/11) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά και οι συλληφθέντες είναι δύο άνδρες ηλικίας 47 και 37 ετών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι συλληφθέντες έριχναν μπαλωθιές κατά την διάρκεια γλεντιού στην οικία του 47χρονου στον Πλατανιά.