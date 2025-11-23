Τη χορηγική της συνεργασία με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα συνεχίζει για δεύτερη χρονιά η Protergia, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες.

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φορείς θεατρικής παραγωγής στην Ελλάδα, που ενώνει τις πιο αγαπημένες και ιστορικές σκηνές της Αθήνας – όπως τα θέατρα Αλίκη, Μικρό Παλλάς, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Λαμπέτη, Αποθήκη, Εμπορικόν, Πειραιώς 131, HBH, Embassy Theater και Ψυρρή – προσφέροντας κάθε χρόνο στο κοινό περισσότερες από 20 παραγωγές υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

Με τη χορηγία αυτή, η Protergia παραμένει στο πλευρό ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς θεατρικής παραγωγής στη χώρα, δίνοντας ενέργεια στη σκηνή και στηρίζοντας όσους τη γεμίζουν με φως, συναίσθημα και δημιουργικότητα. Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα επιβεβαιώνουν, πως όταν η τέχνη και η ενέργεια ενώνονται, το αποτέλεσμα είναι πάντα φωτεινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου, η Protergia θα δίνει το παρόν μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης και χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες στο κοινό.