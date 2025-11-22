Επεισόδια σημειώθηκαν στους δρόμους της Μπολόνια το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Euroleague μεταξύ της Βίρτους και της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί.

Bologna, bombe carta e idranti al corteo Pro-Pal Gli aggiornamenti in diretta a #4disera pic.twitter.com/f5avUch7kR — 4 di sera (@4disera) November 21, 2025

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ενάντια στη διεξαγωγή του αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Περίπου πέντε χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στην Πιάτσα Ματζόρε, επιχειρώντας να κινηθούν προς την Πάλα Ντότσα, που βρίσκεται λίγο περισσότερο από ένα χιλιόμετρο μακριά από το κέντρο της πόλης.

Η περιοχή γύρω από το Palazzetto dello Sport είχε τεθεί σε κόκκινη ζώνη από τη μία το μεσημέρι, με την πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο σε κατοίκους και κατόχους εισιτηρίων. Η αστυνομία είχε αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις για την αποτροπή επεισοδίων.

Καθώς η πορεία κατευθυνόταν προς τη Via Lame, έναν από τους δρόμους που οδηγούν στο στάδιο, σημειώθηκε ένταση. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, διαδηλωτές πέταξαν κροτίδες, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση κανονιών νερού. Αν και δεν υπήρξε σύγκρουση σώμα με σώμα, επικράτησε χάος, με τις δυνάμεις ασφαλείας να διαλύουν το πλήθος.

Επεισόδια και οδοφράγματα στην πόλη

Σε διάφορα σημεία της Μπολόνια ξέσπασαν μικρής κλίμακας συγκρούσεις. Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάδους απορριμμάτων και οικοδομικά υλικά από τα εργοτάξια του τραμ, ενώ σημειώθηκαν και μικρές πυρκαγιές. Η αστυνομία απάντησε με επαναλαμβανόμενη χρήση δακρυγόνων και υδροβόλων οχημάτων για να αποτρέψει την πρόσβαση στο γήπεδο.

Διαφωνία Δήμου και Κυβέρνησης

Η ένταση είχε προαναγγελθεί, καθώς εδώ και μία εβδομάδα υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου Μπολόνια και της ιταλικής κυβέρνησης. Ο Δήμος είχε ζητήσει την αναβολή ή τη μεταφορά του αγώνα σε άλλη περιοχή, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον Ματέο Πιαντέντοζι, αποφάσισε πως ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά, παρά τις αντιδράσεις.