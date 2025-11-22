Συνολικά 227 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου St. Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, απήχθησαν χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε η ένωση χριστιανών της χώρας (CAN)· πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Στη Νιγηρία, χώρα υπονομευμένη από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνές, με αυτή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 215 μαθητές και μαθήτριες και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν από τρομοκράτες» στο σχολικό ίδρυμα στην πολιτεία του Νίγηρα, ανέφερε η CAN σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε έπειτα από επίσκεψη εκεί του προέδρου της τοπικής οργάνωσής της στην πολιτεία, του Μπούλος Ντάουα Γιοχάνα.

«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών, ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να αποδράσουν», τόνισε ο κ. Γιοχάνα, κατά την ανακοίνωση.

Τα αγόρια και τα κορίτσια και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού απήχθησαν μέσα στη νύχτα, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάνιελ Ατόρι, εκπρόσωπος της CAN, που αρχικά είχε πει πως απήχθησαν μόνο κορίτσια.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα δεν έχουν δώσει επίσημο απολογισμό. Η τοπική κυβέρνηση διέταξε να «κλείσουν προσωρινά όλα τα οικοτροφεία» εκεί.

Το σχολείο St. Mary ξανάρχισε τη λειτουργία του χωρίς να έχει ούτε «ενημερώσει» τις αρχές, ούτε «λάβει άδεια» από την κυβέρνηση της πολιτείας, «εκθέτοντας έτσι τους μαθητές και το προσωπικό σε κίνδυνο», ο οποίος «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί», σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία ανακοίνωσε από την πλευρά της πως αναπτύχθηκαν στην περιοχή μονάδες της, καθώς και στοιχεία του στρατού, προσθέτοντας πως «χτενίζουν δάση».

Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ημέρες μετά την απαγωγή από ενόπλους 25 μαθητριών σε οικοτροφείο θηλέων στην πολιτεία Κέμπι (βορειοδυτικά), τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον ΟΗΕ, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, οι μαθητές και οι μαθήτριες του St. Mary οδηγήθηκαν στο δάσος Μπίρνιν Γκουάρι, στην πολιτεία Καντούνα, ανατολικά της Κέμπι, προπύργιο διαφόρων συμμοριών που φέρονται να έχουν συμμαχήσει με την τζιχαντιστική οργάνωση Ανσάρου.

Σειρά επιθέσεων

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο ποιοι διέπραξαν την απαγωγή — με άλλα λόγια, δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για ενέργεια κακοποιών του κοινού ποινικού δικαίου ή τζιχαντιστών.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου ακύρωσε χθες προγραμματισμένο ταξίδι του στο εξωτερικό. Τη χώρα θα αντιπροσωπεύσει στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική ο αντιπρόεδρός του, ο Κασίμ Σετίμα.

Οι δυο απαγωγές και η επίθεση την Τρίτη σε εκκλησία στην Ερούκου (δυτικά) καταγράφονται με φόντο την πρόσφατη απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία, καθώς όπως κατήγγειλε οι χριστιανοί στη χώρα υφίστανται διωγμό. Η ρητορική αυτή προωθείται στην Ουάσιγκτον από συντηρητικούς αιρετούς και χριστιανικές οργανώσεις, ιδίως ευαγγελικών.

Η Αμπούτζα αντέκρουσε τις κατηγορίες του κ. Τραμπ, πάντως διαβεβαίωσε πως διεξάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια. Σημείωσε πως οι επιθέσεις πλήττουν Νιγηριανούς ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Η επίθεση στην εκκλησία της Ερούκου, εν μέσω λειτουργίας που αναμεταδιδόταν απευθείας, στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του χώρου λατρείας, οι δράστες απήγαγαν επίσης «35 ανθρώπους». Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό αυτό.

Μετά την επίθεση αυτή, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία σε διάφορες περιοχές στην πολιτεία Κουάρα, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους.

Οι αρχές στις πολιτείες Κατσίνα (βόρεια) και Πλατό (κεντρικά) ανακοίνωσαν επίσης χθες το κλείσιμο όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων μέχρι νεοτέρας.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε από την πλευρά του το κλείσιμο 47 γυμνασίων και λυκείων που διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα περισσότερα από τα ιδρύματα αυτά βρίσκονται στον βορρά.

Συμμορίες, γνωστές με την ονομασία bandits («κακοποιά στοιχεία» ή «ληστοσυμμορίτες») σπέρνουν τον τρόμο επί χρόνια στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, εξαπολύοντας επιθέσεις, λεηλατώντας και κατόπιν πυρπολώντας σπίτια ή εμπορικά καταστήματα, απαγάγοντας κόσμο για λύτρα…

Παράλληλα, η βόρεια Νιγηρία είναι αντιμέτωπη για πάνω από μιάμιση δεκαετία με τζιχαντιστική εξέγερση που κατά συντηρητικές εκτιμήσεις έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους και έχει ξεριζώσει άλλους 2 εκατομμύρια και πλέον, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.