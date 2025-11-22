Περισσότερα από 400 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα ορεινά της Ηπείρου, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ιδιαίτερα έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις έπληξαν μεγάλο μέρος της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας το τετραήμερο 18-21 Νοεμβρίου 2025, προκαλώντας εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με τον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στα ορεινά της Ηπείρου το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, ενώ σε ορισμένους σταθμούς οι τιμές ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στα Λεπιανά Άρτας, όπου καταγράφηκαν 483 mm κατά το τετραήμερο. Ακολούθησαν τα Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm, το Τέροβο με 365 mm, η Κόνιτσα με 344 mm, καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων με τιμές άνω των 250-300 mm.

Υψηλά ύψη βροχής και στη Δυτική Μακεδονία

Σημαντικές ποσότητες βροχής καταγράφηκαν και στη Δυτική Μακεδονία. Στην Κρανέα Γρεβενών σημειώθηκαν 208 mm, στο Δοτσικό 191 mm, στις Πρέσπες 159 mm και στο Τσοτύλι Κοζάνης 146 mm.

Ο χάρτης του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνει τον συνολικό υετό που έπεσε στη χώρα το διάστημα 18-21 Νοεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας την ένταση του φαινομένου στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Εκτεταμένες ζημιές στην Ήπειρο από την κακοκαιρία

Κατεστραμμένοι δρόμοι, «βομβαρδισμένο τοπίο» σε πολλά χωριά, πλημμυρισμένες εκτάσεις και αποκλεισμένες περιοχές από κατολισθήσεις συνθέτουν την εικόνα της επόμενης ημέρας σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου.

Από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα, τη Θεσπρωτία και την Άρτα, η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε ισχυρό αποτύπωμα. Στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, καθώς η υπερχείλιση ποταμών παρέσυρε ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά της.

Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων–Πραμάντων. Πολλά χωριά παραμένουν χωρίς πρόσβαση λόγω κατολισθήσεων ή καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα εντοπίζονται στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες ακτινιδίου. Η περιοχή δέχθηκε μεγάλο όγκο νερού εξαιτίας ακαθάριστων ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζηρού, Φιλιατών –όπου υπερχείλισε ο Καλαμάς– και Πωγωνίου.