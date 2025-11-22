Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι έντονες βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα προκαλώντας τεράστια προβλήματα. Μάλιστα στην Άρτα, στο χωριό Μελισσουργοί οι περίπου 20 μόνιμοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό. Ορμητικοί χείμαρροι κατεβαίνουν από το βουνό και έχουν κόψει τους δρόμους στα δύο, καθιστώντας αδύνατη κάθε μετακίνηση.

Το «112» ενεργοποιήθηκε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία λόγω των έντονων φαινομένων και του αυξημένου κινδύνου, ενώ παράλληλα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού, περιοχές που έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από τα παρατεταμένα και ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Σημαντικά προβλήματα στη Βόνιτσα

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

«Βιβλική καταστροφή» από τις πλημμύρες Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά τεράστιες ζημιές. Χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου. Στη Φιλιππιάδα η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στους άλλους νομούς της Ηπείρου, όπως στον Δήμο Αρταίων με κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, καθώς και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα σημειώθηκαν πλημμύρες, όπως στην περιοχή της Πεδινής κοντά στην Εγνατία. Συνολικά, η Ήπειρος αντιμετωπίζει σημαντικές καταστροφές από την κακοκαιρία. «Στα όρια της η γέφυρα η οποία είχε καταστραφεί στον Daniel στην περιοχή Χριστοι βορείων Τζουμέρκων» αναφέρεται σε ανάρτηση του το Forecast Weather Greece. ⚠️ Στα όρια της η γέφυρα η οποία είχε καταστραφεί στον Daniel στην περιοχή Χριστοι βορείων Τζουμέρκων Βίντεο : Βασίλης Βούλγαρης pic.twitter.com/do0QGiippu — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 21, 2025 Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα επισκέπτονται την Κέρκυρα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές κ

Προβλήματα και σε περιοχές της Ηλείας

Προβλήματα και σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι «κατέβασαν» φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι 4-5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς, 3-4 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 4-5 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς, στα βόρεια χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς, στη βόρεια Κρήτη έως 25.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με ασθενείς βροχές κυρίως το πρωί. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς, στα βόρεια 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το βράδυ. Άνεμοι νότιοι 3-4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο, με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην Κρήτη έως το απόγευμα. Οι συνθήκες θα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το βράδυ στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4-5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας τους 8-11 βαθμούς στα βορειοδυτικά, 17-20 στις περισσότερες περιοχές και έως 23 βαθμούς σε Δωδεκάνησα και Κρήτη.