Τέσσερις συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις και κλοπές στη Βόρεια Ελλάδα, αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης. Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 298.400 ευρώ.

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές –τετελεσμένες και σε απόπειρα–, σύσταση συμμορίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση συχνοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η μεθοδολογία δράσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομονωμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, του Κιλκίς και της Πέλλας. Εντόπιζαν επιχειρήσεις και οικίες, τις οποίες παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία, αφαιρώντας χρηματοκιβώτια, κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Οι δράστες επέλεγαν χρόνους και σημεία όπου απουσίαζαν οι ιδιοκτήτες, ενώ είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία. Χρησιμοποιούσαν οχήματα τύπου τζιπ, κατάλληλα για δύσβατες περιοχές, αφαιρούσαν αγροτικά αυτοκίνητα που αξιοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις, και σχεδίαζαν προσεκτικά τα δρομολόγιά τους για ασφαλή διαφυγή.

Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης, κατέστρεφαν ή αφαιρούσαν συστήματα βιντεοεπιτήρησης, υπέκλεπταν ασύρματες επικοινωνίες της αστυνομίας και χρησιμοποιούσαν οχήματα που δεν ήταν δηλωμένα σε δημόσιους φορείς, ώστε να αποφεύγεται η σύνδεσή τους με την οργάνωση. Κάθε μέλος είχε διακριτό ρόλο στη δράση.

Οικονομικά στοιχεία και ευρήματα

Η αστυνομία επισημαίνει ότι η οργάνωση είχε έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της συνδέονταν με συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς και διέμεναν σε κοντινή απόσταση σε οικισμό της Θεσσαλονίκης. Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι κανένα μέλος δεν είχε δηλωμένα εισοδήματα από εργασία, παρά μόνο από επιδόματα.

Αν και δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», διέθεταν πολλαπλά οχήματα και σύχναζαν σε χώρους τυχερών παιγνίων. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 16 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις, δύο σε οικίες και δύο κλοπές οχημάτων, που διαπράχθηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.930 ευρώ, δύο πομποδέκτες, διάφορα εργαλεία, πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων, κάμερες και τέσσερα οχήματα.

Ποινικό παρελθόν και επόμενα βήματα

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, με συνολικά 49 δικογραφίες, ενώ σε όλους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Οι τέσσερις συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση έως την απολογία τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.