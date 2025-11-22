Η αμαξοστοιχία 1323 της Hellenic Train, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, εφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο για τη μεταφορά των περίπου 300 επιβατών, με την καθυστέρηση να ανέρχεται σε 83 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμεινε κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την πορεία του δρομολογίου και τη διαδικασία αποκατάστασης.

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι, εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και σε άλλα δρομολόγια του Προαστιακού, μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train, διερευνώνται τα αίτια της βλάβης, ενώ εκφράζονται ευχαριστίες προς το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.