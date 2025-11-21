Δραματικές ώρες ζει η Ουκρανία που της επιβλήθηκε με όρους τελεσιγράφου το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη.

Πρόκειται για ένα σχέδιο επαχθές για το Κίεβο που θα στερήσει την Ουκρανία σχεδόν από το 1/5 των εδαφών της, χωρίς ορατά κέρδη, αλλά το οποίο – όπως ομογνωμονούν οι περισσότεροι αναλυτές – ικανοποιεί τη Ρωσία.

Αλλωστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής, όχι μόνο ότι το σχέδιο αποτελεί ικανοποιητική για τη Μόσχα βάση συμφωνίας αλλά και ότι στην προκαταρκτική του μορφή η Ρωσία είχε μερίδιο στη διαμόρφωσή του καθώς απετέλεσε και το αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση στην Αλάσκα.

Κινητοποίησε την Ευρώπη

Η επίδοση του σχεδίου από τις ΗΠΑ στα ενδιαφερόμενα μέρη κινητοποίησε την Ευρώπη που μέσω των επικεφαλής της φάνηκε να αντιδρά αρνητικά για το γεγονός πως δεν ρωτήθηκε ούτε η Ουκρανία ούτε οι ηγέτες των χωρών της γηταιάς ηπείρου.

Για τον λόγο αυτό θα συναντηθούν το Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Όπως ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν στο περιθώριο της G20 και στη συνέχεια στην Ανγκόλα, όπου θα πραγματοποιηθεί σύνοδος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης.

Την Ημέρα των Ευχαριστιών

Ομως οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν δραματικά όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη πως πιστεύει ότι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, είναι “κατάλληλη” καταληκτική ημερομηνία για να αποδεχτεί η Ουκρανία το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Είχα πολλές καταληκτικές ημερομηνίες, αλλά αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, η τάση είναι να τις παρατείνουμε. Ωστόσο η Πέμπτη είναι, πιστεύουμε, η κατάλληλη στιγμή”, δήλωσε ο Τραμπ σε εκπομπή του Fox News Radio.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εάν οι μάχες συνεχιστούν, οι Ουκρανοί όπως και να έχει “θα χάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα” τα εδάφη που θα έπρεπε να παραχωρήσουν στη Ρωσία, εάν αυτό το σχέδιο επικυρωνόταν.

“Είναι πολλοί θαρραλέοι”, τόνισε αναφερόμενος σε Ουκρανούς μαχητές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν “δεν θέλει πια πόλεμο”, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί μετά την Ουκρανία σε άλλες χώρες της περιοχής.

Δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του “τιμωρήθηκε” από τη διάρκεια της σύγκρουσης, που είναι πολύ μεγαλύτερη απ΄ότι είχε προβλέψει η Μόσχα όταν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η απειλή του Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την εκτίμηση πως το σχέδιο που προτείνουν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία μπορεί «να χρησιμεύσει ως βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου, απειλώντας, όμως, να καταλάβει περισσότερα εδάφη εάν το Κίεβο το απορρίψει.

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση, όμως αυτό το σχέδιο δεν συζητήθηκε μαζί μας λεπτομερώς», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί σίγουρα μια διεξοδική συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που προτείνεται. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.

«Μας ζήτησαν συμβιβασμούς»

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο αντιμετωπίζεται με ανησυχία στο Κίεβο, δεν συζητήθηκε μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον παρά μόνο «σε γενικές γραμμές», με τους Αμερικανούς να έχουν ζητήσει από τους Ρώσους να «κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, να επιδείξουν ευελιξία».

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ρωσία θα κέρδιζε μία έκταση όσο το Λουξεμβούργο

Η Ρωσία θα μπορούσε, χάρη σε ένα αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, να καταλάβει χωρίς να πολεμήσει μια έκταση σχεδόν ισοδύναμη με την επιφάνεια του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με την ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) των δεδομένων που διέθεσε το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), το οποίο εργάζεται με το Critical Threats Project (CTP).

Το σχέδιο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του AFP, προβλέπει κυρίως την απόσυρση του ουκρανικού στρατού από εδάφη, τα οποία εξακολουθεί και ελέγχει, οδηγώντας σε ένα καθαρό κέρδος περίπου 2.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων για τη Μόσχα, ήτοι σχεδόν η έκταση του Λουξεμβούργου (2.590 km2), αμαχητί.

Αλλάζει ο χάρτης

Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να παραιτηθεί από σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να δημιουργηθεί μία «ουδέτερη ζώνη» και ένας θύλακας 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια του Λουχάνσκ. Αυτές οι παραχωρήσεις περιλαμβάνουν τις μεγάλες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα παραχωρούσε στην Ουκρανία σχεδόν 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που διεκδικεί ή που ελέγχει τουλάχιστον εν μέρει στην περιφέρεια του Χαρκόβου, 450 km2 στο Ντνιπροπετρόφσκ, 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Σούμι και 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Τσερνίχιβ.

Τεράστια εδάφη

Το έγγραφο προβλέπει επίσης να αναγνωριστούν ντε φάκτο ρωσικές η Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014 και οι περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Εκχωρεί επίσης στη Ρωσία τεράστια εδάφη που ελέγχει αυτήν τη στιγμή στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Εντέλει, το σχέδιο που προτείνει η Ουάσιγκτον θα οριστικοποιούσε την εγκατάλειψη από την Ουκρανία του 20% του εδάφους της, για να ανακτήσει λιγότερο από 0,5%.

Από τις αρχές του Νοεμβρίου, ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε κατά περίπου 400 km2 στην ουκρανική επικράτεια, με έναν ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Στις 20 Νοεμβρίου ήλεγχε πλήρως ή εν μέρει το 19,3% της ουκρανικής επικράτειας. Περίπου το 7% της Κριμαίας και ζωνών του Ντονμπάς ήταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2002.