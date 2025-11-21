Σε φυλάκιση 6,5 ετών για συνομωσία , ύστερα από την απόσυρση των κατηγοριών περί σχεδιασμού τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών, που ζούσαν στην Κύπρο, καταδικάστηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Ορχάν Ασάντοφ, ο άνδρας από το Αζερμπαϊτζάν, που κατηγορήθηκε ως πράκτορας του Ιράν.

Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή στον Ορχάv Ασάντοφ, ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση από τα τέλη του 2021. Όταν είχε συλληφθεί, το Ισραήλ είχε κατηγορήσει το Ιράν ότι είχε στρατολογήσει τον άνδρα αυτόν ως «εκτελεστή» Ισραηλινών επιχειρηματιών στο νησί.

Το Ιράν είχε απορρίψει αυτές τις κατηγορίες τότε ως αβάσιμες. Το κατηγορητήριο εναντίον του κατηγορουμένου δεν ανέφερε ποτέ κάποια σχέση με το Ιράν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος και κατοχή όπλων, δήλωσε ο δικηγόρος του Κωστής Ευσταθίου στο Reuters, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος».

Κατά τη διάρκεια μιας μακράς δίκης, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και μετά από διαπραγματεύσεις για συμφωνία ενοχής, αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τρομοκρατία, καθώς και αυτές περί πρόθεσης φόνου Ισραηλινού πολιτών.

«Πείσαμε το δικαστήριο ότι η εθνικότητα δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτήν την υπόθεση», ανέφερε ο κύριος Ευσταθίου. «Δεν είχε καμία σχέση με την τρομοκρατία (ο κατηγορούμενος)».

Η καταδίκη της Παρασκευής λαμβάνει υπόψη τον χρόνο, που έχει ήδη εκτιστεί υπό κράτηση. «Είναι μια αυστηρή ποινή, εντός του πεδίου εφαρμογής του νόμου», τόνισε ο δικηγόρος.