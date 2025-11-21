Ο Ρικ Πιτίνο, που έχει καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, φιλοξενήθηκε στο podcast «Roomates Show» των Τζέιλεν Μπράνσον και Τζος Χαρτ, δύο παικτών των Νιου Γιορκ Νικς, και αποκάλυψε μια ιστορία από το ντραφτ του 2017 που… πονάει ακόμα τη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο ντραφτ, οι Νικς άφησαν τον σημερινό σταρ του NBA, Ντόνοβαν Μίτσελ, και επέλεξαν τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Ο Πιτίνο, τότε προπονητής στο Λούιβιλ όπου έλαμψε ο Μίτσελ, εξιστόρησε τι ακριβώς συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Η αποκάλυψη Πιτίνο για το τηλεφώνημα που αγνόησαν οι Νικς

Ο 71χρονος τεχνικός μίλησε για την επικοινωνία που είχε το 2017 με τους Νικς, στους οποίους πρότεινε ξεκάθαρα να επιλέξουν τον Μίτσελ στο Νο 8. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ομάδα επέλεξε να τον αγνοήσει — μια απόφαση που τώρα μοιάζει ακόμη πιο οδυνηρή, δεδομένης της μετέπειτα εξέλιξης του Αμερικανού σταρ.

Η δήλωση του Ρικ Πιτίνο

«Κάλεσα τους Νικς, είχαν την έβδομη—νομίζω την όγδοη—επιλογή στο ντραφτ. Τους είπα: “Πάρτε τον παίκτη μου, τον Ντόνοβαν Μίτσελ. Θα κάνει θραύση. Μην δίνετε σημασία στις αδυναμίες που νομίζετε ότι έχει”. Μου απάντησαν ότι δεν ήταν σίγουροι αν μπορούσαν να τον επιλέξουν τόσο ψηλά. Και τελικά πήραν στο Νο 7 τον Φρανκ… Νικολέτι… Νικολίνα… κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε το! Μπορούσαν να επιλέξουν τον Μίτσελ και πήραν τον Φρανκ.»