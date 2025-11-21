Με έμφαση στο «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς» και με κάλεσμα σε ενότητα, καθαρό μυαλό και απόλυτη πίστη στο στόχο, ο πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: ο ΠΑΟΚ χτίζεται από μέσα, με καρδιά, χαρακτήρα και συλλογική θέληση.

Λίγο πριν από την προπόνηση της ομάδας, ο Ιβάν Σαββίδης έκανε αυτό που συνηθίζει εδώ και χρόνια: εμφανίστηκε στα αποδυτήρια, μίλησε στους ποδοσφαιριστές και επιχείρησε να “φτιάξει” την ατμόσφαιρα ενόψει της συνέχειας. Η ομιλία του, ζεστή και εμψυχωτική, είχε ξεκάθαρο στόχο να ενισχύσει το ηθικό της ομάδας και να υπενθυμίσει τη σημασία της στιγμής για το σύνολο του οργανισμού ΠΑΟΚ.

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε ο πρόεδρος ήταν φυσικά το μεγάλο πρότζεκτ που βρίσκεται μπροστά: η Νέα Τούμπα. Ο Σαββίδης τόνισε με έμφαση ότι «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς», επιβεβαιώνοντας τόσο την αποφασιστικότητα όσο και την προσωπική του δέσμευση για την υλοποίηση του ιστορικού έργου. Παράλληλα, επανέφερε μια χαρακτηριστική ατάκα από την επίσκεψή του στην Τούμπα το καλοκαίρι, υπενθυμίζοντας: «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα». Μια φράση που, πέρα από το συμβολικό της φορτίο, αποτυπώνει τη βούληση του συλλόγου να προστατεύσει την ταυτότητα και την κληρονομιά του.

Ο πρόεδρος, μιλώντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση, τους θύμισε πως ενδέχεται να είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα γράψουν τον επίλογο των 66 χρόνων της Τούμπας στη σημερινή της μορφή. Τους κάλεσε να αντιληφθούν το βάρος αυτής της ιστορικής συγκυρίας και να συνειδητοποιήσουν πως με μια μεγάλη επιτυχία – όπως η κατάκτηση του πρωταθλήματος – μπορούν να χαράξουν τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Ο Σαββίδης δεν έμεινε όμως μόνο στο συναισθηματικό σκέλος. Απευθυνόμενος στους παίκτες, ζήτησε ξεκάθαρη ενότητα, καθαρό μυαλό και απόλυτη αφοσίωση στον στόχο: τους τρεις βαθμούς σε κάθε παιχνίδι, χωρίς καμία παρέκκλιση. Τους προέτρεψε να μπαίνουν στο γήπεδο κουβαλώντας το DNA του ΠΑΟΚ, την αγωνιστικότητα, την πίστη και το πείσμα που χαρακτηρίζει τον σύλλογο σε όλες τις μεγάλες στιγμές του.

Κλείνοντας, επανέλαβε την ακλόνητη εμπιστοσύνη του στην ομάδα, τονίζοντας πως πιστεύει στη δύναμή της, στην ποιότητά της και στη δυνατότητά της να πετύχει κάτι πραγματικά μεγάλο στη φετινή χρονιά.