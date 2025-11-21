Η αντίστροφη μέτρηση για τα ευρωπαϊκά προκριματικά του MundoBasket 2027 έχει ξεκινήσει, με την Εθνική Ελλάδας να ανοίγει την αυλαία των αγώνων της με δύο κρίσιμες αναμετρήσεις: την υποδοχή της Ρουμανίας στο «Αλεξάνδρειο» στις 27 Νοεμβρίου και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πορτογαλία στις 30 Νοεμβρίου.

Με αφορμή την έναρξη των προκριματικών, η FIBA παρουσίασε το πρώτο επίσημο power ranking, αξιολογώντας τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Η Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, κατατάσσεται στην τρίτη θέση, πίσω μόνο από τη Γερμανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, και την Τουρκία, φιναλίστ του τελευταίου Ευρωμπάσκετ.

Στην ουσία, οι τρεις πρώτες θέσεις του ranking αντικατοπτρίζουν τις τρεις κορυφαίες ομάδες του τελευταίου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Σερβία, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Ελλάδα, και η Γαλλία, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη πεντάδα που ξεχωρίζει ενόψει των κρίσιμων προκριματικών.

Ακολουθούν αναλυτικά τα power rankings για όλα τα ευρωπαϊκά φαβορί στα προκριματικά του MundoBasket 2027