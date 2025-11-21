Ο Αλπερέν Σενγκούν βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νέας συζήτησης – και κριτικής – με αφορμή τη συμμετοχή του στο επεισόδιο της διαδικτυακής σειράς «Off Day», όπου γνωστοί αθλητές και καλλιτέχνες δείχνουν τι κάνουν στις ελεύθερες ημέρες τους.

Ξενάγηση στην Κωνσταντινούπολη – Και μια ατάκα που «χτύπησε» άσχημα

Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς πήρε τους θεατές μια βόλτα στην Κωνσταντινούπολη, μιλώντας με υπερηφάνεια για την ομορφιά της πόλης και για το φαγητό που – όπως είπε – «δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο».

Ωστόσο, η φράση που έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε αντιδράσεις ήταν η εξής:

«Η ρακή είναι το εθνικό ποτό της Τουρκίας. Μοιάζει με το ούζο και το αραιώνουμε με νερό. Αν είσαι σκληρός τύπος, το πίνεις σκέτο…»

Η περιγραφή του για το ποτό και η αναφορά στο «να πίνεις ένα, δύο, τρία ποτήρια» θεωρήθηκε από μερίδα της τουρκικής κοινωνίας ότι ενθαρρύνει την κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που – όπως σημείωσαν πολλοί – δεν συνάδει με τον ρόλο του ως πρότυπο για τη νεολαία.

Αντιδράσεις και κατηγορίες

Αρκετοί χρήστες στα social media κατηγόρησαν τον Σενγκούν ότι παρουσιάζει το αλκοόλ ως κάτι «cool» και «αντρίκιο», τη στιγμή που η Τουρκία έχει αυξημένα περιστατικά κατάχρησης. Κάποιοι μάλιστα ζήτησαν από την ομοσπονδία να του κάνει σύσταση για το ύφος των δηλώσεών του.