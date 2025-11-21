Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε την υπερηφάνεια και την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας. Όπως σημείωσε, η ημέρα αυτή βρίσκει «όλους τους Έλληνες να νιώθουμε υπερηφάνεια για το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι είναι μια ευκαιρία να τιμηθούν οι άνδρες και οι γυναίκες που φυλούν τα σύνορα της χώρας, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και αφοσίωση στην αποστολή τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας πως οι δαπάνες για την Άμυνα έχουν διπλασιαστεί στον κρατικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2019-2026.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε με έργα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας!», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.