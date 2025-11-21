Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή». Το νομοσχέδιο αφορά τη σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών, τις μισθολογικές ρυθμίσεις, την εκπαίδευση και τη στρατολογία, καθώς και την εθελοντική στράτευση γυναικών.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 09:00.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το νομοσχέδιο εντάσσεται στη δέσμη πολιτικών της «Ατζέντας 2030» και αφορά το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού. Είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα έξι μέρη του νομοσχεδίου

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από έξι βασικά μέρη: