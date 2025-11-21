Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή». Το νομοσχέδιο αφορά τη σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών, τις μισθολογικές ρυθμίσεις, την εκπαίδευση και τη στρατολογία, καθώς και την εθελοντική στράτευση γυναικών.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 09:00.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το νομοσχέδιο εντάσσεται στη δέσμη πολιτικών της «Ατζέντας 2030» και αφορά το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού. Είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Τα έξι μέρη του νομοσχεδίου
Το σχέδιο νόμου αποτελείται από έξι βασικά μέρη:
- Στο πρώτο εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.
- Το δεύτερο μέρος εισάγει νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, που αποσκοπούν στη βελτίωση των αποδοχών και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών.
- Στο τρίτο μέρος εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει διατάξεις για την αναδιοργάνωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, με στόχο την ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.
- Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των Ελλήνων, ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, θεσπίζεται ο Ενεργός Εθελοντής Έφεδρος και παρέχεται η δυνατότητα εθελοντικής κατάταξης γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.
- Τέλος, το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις που αφορούν τη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.