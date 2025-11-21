Από το καλοκαίρι του 2026, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές της δεκαετίας του ’60, δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας των εγγράφων ταυτοποίησης.

Οι παλιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον ανεπαρκώς ασφαλείς, ενώ οι πολίτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν εντός της Ε.Ε. θα χρειάζονται είτε διαβατήριο είτε τη νέα, ψηφιακά ασφαλή ταυτότητα.

Ο χρόνος που απαιτείται από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την παραλαβή του νέου δελτίου ανέρχεται περίπου σε 7 ημέρες. Ωστόσο, η έκδοση νέας ταυτότητας απαιτεί υπομονή, καθώς η διαθεσιμότητα ραντεβού είναι περιορισμένη. Στην Αττική, περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι και ο Άγιος Παντελεήμονας έχουν ήδη κλεισμένα ραντεβού, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαθέσιμες ημερομηνίες φτάνουν έως τα τέλη Μαΐου του 2026.

Εξαίρεση…

Όσοι χρειάζονται άμεσα νέα ταυτότητα για ειδικούς λόγους μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και να εξυπηρετηθούν χωρίς αναμονή. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Ταξίδια στο εξωτερικό

Κλοπή ή απώλεια ταυτότητας

Εξετάσεις για πτυχίο ή άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει αυτόματα τις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και το GOV.GR Wallet.

Οι πολίτες συνιστάται να προγραμματίσουν εγκαίρως την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και προβλήματα στα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.