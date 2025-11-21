Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 53χρονος Ρομά, ύστερα από καταδίωξη το απόγευμα της Τρίτης στη Μεσσήνη.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Κατστολής Εγκλήματος έλαβαν σήμα για όχημα στην πλατεία της Μεσσήνης, που δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας. Το εντόπισαν, δε, σταθμευμένο στην πλατεία. Μέσα σε αυτό βρισκόταν ο 53χρονος, ο οποίος, όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα για έλεγχο, δεν τους υπάκουσε, βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Μετά μια σύντομη καταδίωξη λίγων μέτρων, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Στην συνέχεια, ύστερα από έρευνα, που ακολούθησε στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο λοστοί μήκους 65 και 49 εκατοστών αντίστοιχα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.