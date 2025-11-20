Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος της United Airlines στη Γιούτα, έπειτα από σύγκρουση με μετεωρολογικό μπαλόνι, στις 16 Οκτωβρίου. Οι πιλότοι του Boeing 737 MAX, που μετέφερε 134 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιού πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί με ασφάλεια στο Σολτ Λέικ Σίτι, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών (NTSB).

Η εταιρεία Windborne Systems είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι θεωρεί πιθανό ένα από τα μετεωρολογικά μπαλόνια της να συγκρούστηκε με την πτήση 1093 της United Airlines. Η εκδοχή αυτή επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με το NTSB, καθώς το ίχνος του μπαλονιού εντοπίστηκε στο ραντάρ.

Το περιστατικό συνέβη σε ύψος 36.000 ποδών, προκαλώντας τη θραύση του παρμπρίζ του αεροσκάφους. Όπως αναφέρει η έκθεση του NTSB, «η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα οι δύο πιλότοι να χτυπηθούν από θραύσματα γυαλιού». Ο κυβερνήτης υπέστη εκδορές στο δεξί του χέρι, ενώ ο συγκυβερνήτης δεν τραυματίστηκε.

Η έρευνα του NTSB και τα μέτρα ασφαλείας

Το NTSB διερευνά τα αίτια του συμβάντος, το οποίο, όπως επισημαίνει, «υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό για το αεροσκάφος και τους επιβαίνοντες». Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι πολυστρωματικά, ώστε να αποτρέπεται η απώλεια πίεσης στην καμπίνα σε περίπτωση ζημιάς εν πτήσει.

Οι ενέργειες της Windborne Systems

Η Windborne Systems ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 4.000 αποστολές μετεωρολογικών μπαλονιών, ενημερώνοντας κάθε φορά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). «Συνεργαζόμαστε στενά με την FAA επί του θέματος», δήλωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές για να μειώσει τον χρόνο πτήσης μεταξύ 30.000 και 40.000 ποδών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να αξιοποιήσει «δεδομένα πτήσεων σε πραγματικό χρόνο» ώστε να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, ενώ επανεξετάζει τα υλικά κατασκευής των μπαλονιών για να περιορίσει τον κίνδυνο σε περίπτωση σύγκρουσης.