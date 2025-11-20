Πυροτεχνήματα, μουσική και ξέφρενοι χοροί πλημμύρισαν το Πορτ-ο-Πρενς, καθώς η Αϊτή βίωσε μία από τις πιο σπάνιες στιγμές ενότητας των τελευταίων ετών. Σε μια πόλη που έχει «πληγωθεί» από την ακραία βία των συμμοριών, η πρόκριση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκάλεσε κύμα χαράς που σκέπασε τον φόβο και την ανασφάλεια.

Ιστορική πρόκριση μετά από μισό αιώνα

Η Αϊτή εξασφάλισε την επιστροφή της σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, επικρατώντας της Νικαράγουα με 2-0 στις 18 Νοεμβρίου. Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η ομάδα αναγκάστηκε να δώσει όλα τα παιχνίδια της μακριά από το σπίτι της λόγω λόγων ασφαλείας.

Η χώρα —η φτωχότερη της αμερικανικής ηπείρου— βρίσκεται εγκλωβισμένη εδώ και χρόνια σε έναν φαύλο κύκλο εγκληματικότητας: δολοφονίες, απαγωγές, λεηλασίες και ένα διαλυμένο πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να προσφέρει σταθερότητα.

Μια χώρα σε αναζήτηση ελπίδας

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το 2024, όταν η πίεση των συμμοριών οδήγησε τον τότε πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί σε παραίτηση. Από τότε, η χώρα διοικείται από Μεταβατικό Προεδρικό Συμβούλιο, το οποίο προσπαθεί, χωρίς σημαντική επιτυχία μέχρι σήμερα, να περιορίσει την εξάπλωση της βίας.

Σε αυτό το δυστοπικό σκηνικό, ένας κάτοικος της πρωτεύουσας είπε στο AFP:

«Χρειαζόμαστε μια εθνική γιορτή. Κλειστά σχολεία, χαρά, διασκέδαση. Απελευθερώστε τη χώρα από τις συμμορίες».

Πανηγύρια σε μια πόλη που ελέγχεται κατά 90% από συμμορίες

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του Πορτ-ο-Πρενς βρίσκεται υπό τον έλεγχο εγκληματικών ομάδων, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους μέχρι αργά τη νύχτα, κρατώντας σημαίες και τραγουδώντας.

«Δεν θα έπρεπε να είμαι έξω τέτοια ώρα, αλλά για την Αϊτή θα το κάνω», δήλωσε η Γουιντένι Μπρούνο. Φίλος της πρόσθεσε: «Είμαι τόσο περήφανος που θα μείνω στους δρόμους όλη τη νύχτα».

Οι γιορτές συνοδεύτηκαν από παραδοσιακούς ήχους rara, ενώ ο ουρανός φωτίστηκε από συνεχή πυροτεχνήματα. Το κύμα ενθουσιασμού έφτασε μέχρι το Καπ-Αϊτιέν και το Μιραγκονέ, αλλά και σε περιοχές όπου η παρουσία συμμοριών είναι διαρκής.

Όταν οι πανηγυρισμοί «νικούν» τον φόβο

Ακόμη και στη Φονταμάρα και το Μπα-Ντελμάς, ζώνες όπου η καθημερινότητα καθορίζεται από τη δράση ενόπλων ομάδων, οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να πανηγυρίσουν.

Μάλιστα, ο διαβόητος Τζίμι Σεριζιέ —ή «Μπάρμπεκιου», αρχηγός του ισχυρού συνασπισμού «Viv ansanm»— εμφανίστηκε σε βίντεο να συμμετέχει στους εορτασμούς μαζί με τους κατοίκους της περιοχής του. Η ειρωνεία της στιγμής είναι έντονη, καθώς μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα είχε καλέσει τον πληθυσμό να μείνει στα σπίτια του ως αντίδραση σε αστυνομική επιχείρηση.