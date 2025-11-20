Ο Φώτης Ιωαννίδης, μόλις άρχισε να βρίσκει ρυθμό με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τραυματίστηκε ξανά.

Μια ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου υπέστη από τον Έλληνα φορ, με αποτέλεσμα να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Ωστόσο, ο 25χρονος διεθνής δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, αφού εντατική προπόνηση διενεργείται καθημερινά από τον ίδιο, ώστε να επιστρέψει γρηγορότερα στις επιλογές του προπονητή Ρουί Μπόρζες.

Μάλιστα, ούτε τα διαλείμματα που του έχουν χορηγηθεί από την ομάδα αξιοποιήθηκαν για ξεκούραση.

Όπως αποκάλυψε η Record, η προγραμματισμένη πτήση του προς την Αθήνα για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους ακυρώθηκε, καθώς ο Ιωαννίδης επέλεξε να επιταχύνει την αποθεραπεία του.

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται δύσκολο να προλάβει την αναμέτρηση με την Μπενφίκα στις αρχές Δεκεμβρίου, η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση διεξάγεται με μεγάλη αποφασιστικότητα από τον ίδιο.