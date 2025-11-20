Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, με τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το «Μια νύχτα μόνο» είναι μια καθηλωτική ιστορία για τα όρια της ηθικής, της ανθρώπινης αντοχής και εν τέλει της αγάπης.

Γιατί ακόμη κι όταν η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα, ακόμη κι αν τα πρέπει πηγαίνουν αντίθετα σε όσα ορίζει η καρδιά, τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Αρκεί γι’ αυτό «μια νύχτα μόνο».

Η υπόθεση της σειράς

Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια επιτυχημένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Απομονωμένη από την οικογένεια του συζύγου της, παλεύει μόνη για να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Όταν όλες οι πόρτες κλείνουν, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρόταση, που δοκιμάζει τις αξίες, τα όρια και τις άμυνές της.

Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας ισχυρός επιχειρηματίας, με κύρος. Ένας άνδρας εσωστρεφής, με πληγές από το παρελθόν, που δεν έχουν επουλωθεί. Πίσω από την ψυχρή του εικόνα, κρύβεται ένας άνθρωπος πληγωμένος, που φοβάται να εμπιστευτεί και να αγαπήσει. Η συνάντησή του με την Αρετή θα ανατρέψει όσα θεωρούσε δεδομένα.

Όταν η Αρετή ζητά οικονομική βοήθεια για να σώσει το παιδί της, εκείνος της προτείνει, ως αντάλλαγμα, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Μια νύχτα, που ξεκινά ως συμφωνία ανάγκης, αλλά μετατρέπεται σε έναν έρωτα παράφορο, αληθινό και καταλυτικό.

Ενοχές, συγκρούσεις και συναισθήματα ανείπωτα δένουν τις ζωές τους, σε μια σχέση που θα τους αλλάξει για πάντα. Κάποιες φορές, η πιο σκοτεινή στιγμή μπορεί να γίνει αφορμή για να γεννηθεί το πιο δυνατό φως.

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA