Στο «Αττικό» νοσοκομείο διακομίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (20/11) ένας 16χρονος ο οποίος βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ έξω από γνωστό κλαμπ του Μπουρναζίου στο Περιστέρι.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 05:40 το πρωί, οπότε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν για ανήλικο σε κατάσταση μέθης έξω από το νυχτερινό κέντρο. Όταν έσπευσε περιπολικό στο σημείο, δεν βρήκε κανέναν, καθώς ο ανήλικος είχε ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρο και μεταφερόταν στο «Αττικό» νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη νοσηλεία και την αποκατάσταση της υγείας του.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία και συνελήφθη ο 38χρονος προσωρινά υπεύθυνος του νυχτερινού κέντρου. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας, ωστόσο κατόπιν εισαγγελικής εντολής αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα.