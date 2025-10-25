Υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων σφράγισαν το απόγευμα του Σαββάτου (25/10) το κλαμπ στο οποίο διασκέδαζε η 16χρονη, πριν καταρρεύσει και πεθάνει τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (19/10) στο Γκάζι.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έδωσε νωρίτερα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, για το κατάστημα που σέρβιρε παρανόμως ποτά στην ανήλικη. «Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Δούκας.

Υπενθυμίζεται, ότι αξιωματικοί της Ασφάλειας έχουν κατασχέσει στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο της 16χρονης όλες τις φιάλες αλκοόλ που υπήρχαν στο κλαμπ, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα τους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σφράγιση του καταστήματος: