Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου που ξυλοκόπησε οδηγό στον Νέο Κόσμο αποδεικνύεται ιδιαίτερα «βαρύ». Oκτώ συλλήψεις μέσα σε τρία χρόνια και δεκαεπτά καταδικαστικές αποφάσεις, οι περισσότερες για περιστατικά άγριων ξυλοδαρμών.

«Πριν από έναν μήνα θα είχε σκοτώσει άλλους δύο. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι το χέρι μου από το πέσιμο, τις κλωτσιές και τις μπουνιές δεν έχει συνέλθει ακόμη. Είχα κάταγμα στο κεφάλι και μώλωπες στο μάτι. Xρειάστηκα 15 ημέρες για να μπορέσω να ξαναδώ κανονικά», αναφέρει θύμα του 29χρονου.

Για την επίθεση της 20ής Οκτωβρίου, ο δράστης εμφανιζόταν ως… αμυνόμενος, δίνοντας μάλιστα και τηλεοπτική συνέντευξη. Παρέλειψε όμως να αναφέρει ότι μία ημέρα νωρίτερα είχε χτυπήσει, χωρίς κανέναν λόγο, έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής. Δεν είπε επίσης ότι τον Οκτώβριο του 2022, στην Ακρόπολη, είχε επιτεθεί σε δημοτικούς αστυνομικούς.

Ένας από τους δημοτικούς αστυνομικούς μίλησε αποκλειστικά στο Live News:

«Τους σταματήσαμε για έλεγχο και ζητήσαμε τα στοιχεία τους. Ο ένας μας έβρισε λέγοντας: “Θα πάρετε τα @ρ”. Ο συνάδελφος πήγε να σημειώσει τον αριθμό κυκλοφορίας και τότε του φώναξε “εγώ είμαι γύφτος, δεν θα αγγίξεις το αυτοκίνητό μου γιατί θα σε μαχαιρώσω”. Στη συνέχεια έδωσε εντολή στον συνεργό του να μετακινήσει το όχημα. Εκείνος έκανε όπισθεν, παρέσυρε τον συνάδελφό μου και έπειτα άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι μέχρι που έπεσε κάτω. Μετά μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν. Προσπαθήσαμε να τους καταδιώξουμε, αλλά δεν προλάβαμε».

Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, κατέστρεψε παράρτημα μεταφορικής εταιρείας στον Ταύρο επειδή δεν είχε το απαραίτητο απόκομμα για να παραλάβει το δέμα του.

Συγκλονίζει μαρτυρία του ιδιοκτήτη της μεταφορικής στο Live News

«Αυτός εκνευρίστηκε για αυτήν την όλη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν “έχουμε αυτά τα πράγματα” αυτός δαιμονίστηκε, άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις. Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον Χρήστο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά».

Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά όποιον έβλεπε μπροστά του. Τα πράγματα αγρίεψαν όταν προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι.

«Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι και εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι, τώρα λέω “θα μου σφάξει το παιδί μου” και πηδάω στον αέρα και χτυπάω την πόρτα αλλά αυτός είναι τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα».

«Με πρόλαβαν την τελευταία στιγμή», λέει και συγκλονίζει.

«Πιάνω και την πόρτα και τον χτυπάω και του λέω “βρε κερατά μην βγεις με το μαχαίρι”, βγαίνει και μου δίνει δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε και πού να χτυπάει και εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο γιος μου ο μεγάλος που είναι και δυνατό παιδί και τον αγκαλιάζει και εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε».

Αυτός ο άνθρωπος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

«Αυτή είναι η δουλειά του να δέρνει τον κόσμο και μετά να κάνει εκβιασμούς», λέει ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής.