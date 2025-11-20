Νέα ντοκουμέντα έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Live News του MEGA σχετικά με τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Κόσμο.

Τα πλάνα απεικονίζουν τη στιγμή, που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, το λευκό όχημα του 58χρονου πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος έχει φορέσει το κράνος του και βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του.

Ο 58χρονος προσπαθεί μέσα από το αυτοκίνητο να ψεκάσει τον 29χρονο με σπρέι πιπεριού, το οποίο δεν φαίνεται στο πλάνο. Ο νεαρός τινάζεται προς την άλλη πλευρά, κινείται πεζός μπροστά από το μηχανάκι εμφανώς αιφνιδιασμένος και στη συνέχεια επιστρέφει κατευθυνόμενος προς το αυτοκίνητο.

Ο 29χρονος φαίνεται να χτυπάει με το χέρι του το παρμπρίζ του οχήματος, ωστόσο ο 58χρονος βάζει μπρος και αποχωρεί από το σημείο, ενώ ο νεαρός αρχικά τρέχει για λίγα μέτρα πίσω από το αυτοκίνητο, αλλά γρήγορα γυρίζει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει.