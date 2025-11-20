Ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ. ευρώ και 88% ταχύτερη εξυπηρέτηση προκύπτουν από την ψηφιοποίηση 20 δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΚΤ, πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη αποτίμηση είκοσι επιλεγμένων υπηρεσιών του gov.gr. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες, εξυπηρετούν περίπου 14 εκατομμύρια αιτήματα ετησίως και επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων όπως η επισκεψιμότητα, η συχνότητα χρήσης και η στόχευση σε ευπαθείς ομάδες.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών οδηγεί σε σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώνεται κατά 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και κατά 97% για τη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, μειώνονται οι εκπομπές CO2 κατά 33.000 τόνους, εξοικονομούνται 62,5 εκατ. φύλλα χαρτιού και αποφεύγονται 19,1 εκατ. μετακινήσεις ετησίως.

Υψηλή ικανοποίηση χρηστών

Οι υπηρεσίες με το μεγαλύτερο όφελος ανά εκτέλεση είναι η μεταβίβαση ακινήτου, η αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και η παροχή ηλεκτρονικών δικαστικών αποφάσεων. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας δείχνουν ότι το 76% των χρηστών δηλώνουν πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένοι από τη χρήση του gov.gr.

Ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%), την καταβολή εξόδων κηδείας (81%) και τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (81%). Οι πολίτες εκτιμούν την ευκολία χρήσης μέσω υπολογιστή (79%), την απουσία μετακινήσεων (77%) και τη συνολική αποτελεσματικότητα (77%).

Το gov.gr αποτελεί το προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση, συγκεντρώνοντας το 65% των προτιμήσεων, ενώ ακολουθούν οι ιστοσελίδες/εφαρμογές φορέων (13%) και τα ΚΕΠ (12%). Οι πολίτες ζητούν μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (37%) και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία των αιτημάτων τους (36%).

Δημοφιλέστερες υπηρεσίες

Με βάση τη συνδυαστική αξιολόγηση, οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του gov.gr είναι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (3,2 εκατ. χρήσεις ετησίως), η Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (2 εκατ.), η υπηρεσία Know Your Customer (5,2 εκατ.) και η Έκδοση Δελτίου Ανεργίας (1 εκατ.).

Προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση

Η έρευνα περιλαμβάνει προτάσεις για τη συνεχή αναβάθμιση του gov.gr. Μεταξύ αυτών, η συστηματική αξιολόγηση των υπηρεσιών, η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για προσωποποιημένες υπηρεσίες και η ενσωμάτωση περισσότερων λειτουργιών για επιχειρήσεις. Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και η συνεχής απλούστευση των διαδικασιών.

Καινοτόμος μεθοδολογία αξιολόγησης

Το ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, υλοποίησε την αποτίμηση υιοθετώντας μια καινοτόμο μεθοδολογία που συνδυάζει ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους και την πολυκριτηριακή αξιολόγηση Rate Card, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με περισσότερες από 3.000 συνεντεύξεις πολιτών σε όλη τη χώρα.

Η αποτίμηση των υπηρεσιών του gov.gr πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τις εταιρείες Planet και Deloitte, στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της μείωσης του κόστους και του χρόνου λόγω της εισαγωγής της πύλης gov.gr». Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Παράλληλα, το ΕΚΤ υλοποιεί νέο κύκλο μετρήσεων για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».