Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συναντήθηκε με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα για το Final Four Αθήνας 2026.

Μετά τη συνάντηση, δήλωσε στα social media την ικανοποίησή του και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την EuroLeague Basketball.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Χαρά μου να υποδεχθώ στο Υπουργείο Αθλητισμού τον Πρόεδρο της EuroLeague, Dejan Bodiroga.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Υποστηρικτικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four της Αθήνας, Δημήτρη Φραγκάκη και τα στελέχη της, συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας για τη σπουδαία διοργάνωση που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια.

Ο κ. Bodiroga εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητά της να φιλοξενήσει το Final Four, ενώ από την πλευρά μας δεσμευτήκαμε για μια γιορτή του μπάσκετ, υψηλότατης ποιότητας, αντάξια του επιπέδου της EuroLeague και της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας».