Ο Ρούμπεν Ρέγες έχει βγει από τα… παρασκήνια του Άρη το τελευταίο διάστημα, είτε με τα διαδοχικά και… έντονα τετ α τετ με παίκτες, είτε με τα μεταγραφικά που απασχολούν στην Αλκμήνης από αρκετά νωρίς.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής κινείται ήδη στην αγορά του εξωτερικού για τουλάχιστον τέσσερις κινήσεις τις οποίες έχει ζητήσει ο Μανόλο Χιμένεθ. Υπάρχει όμως μία εξίσου δύσκολη ή και πιο απαιτητική «αποστολή» στα χέρια του Ισπανού τεχνικού διευθυντή. Και αυτή δεν είναι άλλη από την αποσυμφόρηση του ρόστερ.

Ο Άρης αριθμεί 31 παίκτες στο δυναμικό του. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο το οποίο πρέπει να μειωθεί προκειμένου να γίνουν οι κινήσεις ενίσχυσης τις οποίες ζήτησε ο προπονητής.

Ο Ρέγες θα κληθεί να διαχειριστεί κάποια συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι και όχι μόνο. Κάτι καθόλου εύκολο και ίσως πιο απαιτητικό από την έλευση ποδοσφαιριστών. Ένα μέτωπο στο οποίο δεν τα πήγε όπως θα ήθελε το καλοκαίρι με περιπτώσεις όπως αυτές των Σίστο και Ρόουζ, που στην πορεία βέβαια αποδείχθηκαν χρήσιμοι στο ροτέισον του Χιμένεθ.

Προφανώς και το πρόβλημα της… μαύρης λίστας δεν είναι μόνο του Αρη, αφού το αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες. Στην περίπτωση των «κιτρινόμαυρων», όμως, τα πράγματα πρέπει να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ηδη ο Ρέγες έχει 1-2 παίκτες στη λίστα του προς αποχώρηση. Τόσο οι δικές τους θέσεις όσο και οι υπόλοιπες θα… κλειδώσουν μέσα από τα επόμενα ματς, ώστε μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων να ξεκινήσουν οι πρώτες ουσιαστικές επαφές προς αυτή την κατεύθυνση.