Ιδιαίτερα αυξημένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το νέο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

Σύμφωνα με τον εκδότη, η ζήτηση ξεπερνά κάθε πρόβλεψη και θυμίζει τις εποχές της λογοτεχνικής φρενίτιδας γύρω από τον Χάρι Πότερ.

«Το τιράζ ανανεώνεται κάθε δύο με τρεις ημέρες. Σκεφτείτε ότι ένα μικρό συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική, σε μια περιοχή με λίγους αναγνώστες, μας είπε πως τέτοιες λίστες προπαραγγελιών είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου, Κωνσταντίνος Δαρδανός, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Δαρδανός, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η λίστα των προσώπων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο, ο εκδότης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο που «έπρεπε να ειπωθεί» από τον πρώην πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς το «εθιστικό». Για τον ίδιο τον εκδοτικό οίκο, σημείωσε, αποτέλεσε μια ιδιαίτερη πρόκληση.

«Μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας μετά τη δικτατορία – για ένα εξάμηνο πραγματικού θρίλερ. Έχουν μιλήσει όλοι, και θα ήταν μεγάλο κενό, τόσο για εμάς που το ζήσαμε όσο και για τον ιστορικό του μέλλοντος, να μη καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Ίσως άργησε…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Δαρδανός.