Κοσμήματα της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη, συνολικής αξίας που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, βγαίνουν σύντομα σε δημοπρασία, μετά από πρωτοβουλία της κόρης της, Μάρθας Κουτουμάνου. Πρόκειται για ιδιαίτερα προσωπικά και ιστορικά αντικείμενα της αξέχαστης σταρ, τα οποία συνδέονται με σημαντικές στιγμές της καριέρας και της προσωπικής της ζωής και θεωρούνται συλλεκτικής αξίας.

Στη συλλογή που τίθεται προς πώληση περιλαμβάνονται μαργαριταρένια περιδέραια, κομψά ζευγάρια σκουλαρικιών και δαχτυλίδια υψηλής αισθητικής, που αντανακλούν το εκλεπτυσμένο γούστο και τη λαμπερή προσωπικότητα της Ζωής Λάσκαρη. Η διαδικασία της δημοπράτησης έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία, με τους ενδιαφερόμενους συλλέκτες να δείχνουν ήδη ζωηρό ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον Οίκο Τσαγκαράκη και θα περιλαμβάνει συνολικά οκτώ κοσμήματα. Το πιο ακριβό από αυτά είναι ένα εντυπωσιακό ζευγάρι λευκόχρυσων σκουλαρικιών 18 καρατίων, διακοσμημένο με 40 σμαράγδια εξαιρετικής καθαρότητας και άρτιας κοπής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή τους ενδέχεται να ξεπεράσει τις 40.000 ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπανιότητά τους και την υψηλή ζήτηση για αντικείμενα που συνδέονται με τη θρυλική ηθοποιό.

Η εκδήλωση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, προσελκύει ήδη έντονο ενδιαφέρον τόσο από συλλέκτες όσο και από θαυμαστές της Λάσκαρη, που βλέπουν στη δημοπρασία μια ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι από την ιστορία και τη λάμψη της. Η παρουσίαση των κοσμημάτων προμηνύεται ιδιαίτερα προσεγμένη, με τον οίκο να προετοιμάζει μια βραδιά υψηλού κύρους και συμβολισμού.