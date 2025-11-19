Ένας 56χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ύστερα από στοχευμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 15 ετών και χρηματική ποινή 70.000 ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών κατά συρροή, ενεργώντας από κοινού με άλλους δράστες με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 56χρονος είχε από το 2017 αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών και τη διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα. Για τη συγκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων, λειτουργούσε καφετέρια ως βιτρίνα, προκειμένου να νομιμοποιεί τα έσοδα της οργάνωσης.

Η εγκληματική δραστηριότητα χρηματοδοτούνταν μέσω του άτυπου συστήματος συναλλαγών «Hawala», το οποίο χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς για να δικαιολογεί τις οικονομικές δοσοληψίες μεταξύ των μεταναστών και των μελών της οργάνωσης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.