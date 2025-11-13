Ένα–ένα τα μέλη της ανίερης συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά έξω από το ναό της οδού Λιοσίων, παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές, ανάμεσά τους τρεις ρασοφόροι, που δήλωναν παλαιοημερολογίτες, ο 46χρονος YouTuber, ο 40χρονος βοηθός του που μετέφερε τη βαλίτσα με τα 2 κιλά κοκαΐνη και ο 53χρονος που μετέφερε τους μετανάστες στην Κομοτηνή.

Στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση απολογήθηκε χθες Τετάρτη (12/11) η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες, η οποία παρουσιάστηκε σαν το μεγάλο θύμα. Η 52χρονη ισχυρίστηκε ότι «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ο 46χρονος YouTuber ρασοφόρος και ότι η ίδια ήταν τοξικοεξαρτημένη. Απέδωσε δε τις συνομιλίες της με τους τρεις ρασοφόρους για τη διακίνηση των ναρκωτικών στην… πίστη της.

«Εργάζομαι και προσέχω τέσσερα παιδιά και εγγόνια. Δεν είμαι βαποράκι και δεν στρατολογώ ανθρώπους. Απευθύνθηκα στον συγκεκριμένο ναό ως πιστή. Για αρκετό διάστημα έκανα και κάποιες δουλειές εκεί, όπως το καθάρισμα του ναού. Γνωρίστηκα με τον αποκαλούμενο ιερέα και του εξομολογήθηκα, ότι ήμουν τοξικοεξαρτημένη και ότι προσπαθούσα να ξεμπλέξω. Εκείνος μου είπε, ότι ήταν και ο ίδιος χρήστης και με τον καιρό με παρέσυρε πάλι» υποστήριξε στην απολογία της.

Η άγνωστη έξωση στον ναό της Λιοσίων που δεν έγινε

Νέα δεδομένα δημιουργούν οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας, όπως η έξωση που ήταν γίνει στο ναό στα μέσα Σεπτεμβρίου και τελικά αναβλήθηκε.

Αρχηγός: Πάρα πολύ στεναχωριέμαι. Διότι ο ιερέας έγινε θαρραλέος και ξαναφεύγει το πρωί, αποφάσισε, γιατί στο ναό τους πετάνε έξω το πρωί.

Μέλος: Τι εννοείς;

Αρχηγός: Έχουν έξωση. Πάει ο κλητήρας το πρωί, παίρνει τη γιαγιά και την πάει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Και πετάει τους γέροντες έξω. Πάτε να μείνετε όπου θέλετε, από την στιγμή που δεν έχετε πληρώσει τα νοίκια. Και ο ιερέας αποφάσισε, ότι επειδή είναι ατρόμητος, θα πάει να ρισκάρει, για να σώσει το ναό.

Οι αναλυτές της Δίωξης Ναρκωτικών κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως η συμμορία προκειμένου να βρει χρήματα για να γλιτώσει το σφράγισμα του ναού στην οδό Λιοσίων, αποφάσισε να κάνει διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Όμως έπεσαν σε μπλόκο και η δράση τους τελείωσε.