Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης της νέας πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας, σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Πολιτισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών. Η κάρτα παρέχει πρόσβαση σε προνόμια στις μετακινήσεις, την προτεραιότητα εξυπηρέτησης και τους χώρους πολιτισμού.

Η ΕΣΑμεΑ, που είχε καθοριστικό ρόλο στις διαβουλεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία, επισημαίνει ότι θα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εφαρμογής και θα παρεμβαίνει όπου χρειαστεί.

Η έκδοση της κάρτας πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας https://karta.epan.gov.gr/. Η αποστολή της γίνεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή, ενώ η ενεργοποίησή της ολοκληρώνεται από τον δικαιούχο μέσω κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνό του.

Με την επίδειξη της Κάρτας Αναπηρίας, οι κάτοχοι εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες και μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας. Παράλληλα, απολαμβάνουν δικαιώματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις μετακινήσεις.

Προνόμια σε πολιτιστικούς χώρους

Η κάρτα εξασφαλίζει δωρεάν είσοδο στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την εποπτεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Όσοι διαθέτουν σήμανση κλιμακίου αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) ή τη σήμανση «Σ» (χρήζει συνοδού), μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, το οποίο επίσης απαλλάσσεται από την καταβολή εισιτηρίου. Σε χώρους με μηχανήματα επικύρωσης, η ίδια η κάρτα επικυρώνεται χωρίς να απαιτείται μηδενικό εισιτήριο.

Δωρεάν μετακινήσεις στα ΜΜΜ

Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, θεσπίστηκε η χρήση της πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς την ανάγκη προσκόμισης γνωματεύσεων ΚΕΠΑ ή άλλων εγγράφων. Οι κάτοχοι με σήμανση ΙΙ ή ΙΙΙ και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια μπορούν να μετακινούνται δωρεάν στα μέσα του ΟΑΣΑ και στα λεωφορεία του ΟΣΕΘ.

Για το μετρό Θεσσαλονίκης και τα αστικά ΚΤΕΛ, η δωρεάν μετακίνηση εξασφαλίζεται με την έκδοση μηδενικού εισιτηρίου, ενώ στα υπεραστικά ΚΤΕΛ παρέχεται έκπτωση 50%. Οι δικαιούχοι με σήμανση «Σ» μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο με τα ίδια προνόμια.

Η ισχύς των υφιστάμενων Δελτίων Μετακίνησης, καθώς και των προσωποποιημένων καρτών AthenaCard και ThessCard, παραμένει. Η νέα κάρτα αποτελεί πρόσθετο εργαλείο διευκόλυνσης και όχι υποχρέωση.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η κατάργηση του κριτηρίου εντοπιότητας. Πλέον, η πρόσβαση στις μετακινήσεις καθορίζεται αποκλειστικά από τα ενιαία κριτήρια αναπηρίας και εισοδήματος, ενισχύοντας την ισότητα και την κινητικότητα σε όλη τη χώρα.

Διαδικασία έκδοσης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (https://epan.gov.gr/) με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Δικαίωμα έκδοσης έχουν όσοι είναι καταχωρημένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία.

Οι κάτοχοι πιστοποιήσεων ΚΕΠΑ καταχωρούνται αυτόματα, ενώ όσοι διαθέτουν πιστοποιήσεις από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή ΑΑΥΕ θα πρέπει να ζητήσουν ψηφιοποίηση της γνωμάτευσής τους από την αρμόδια επιτροπή.

Για εξυπηρέτηση πολιτών λειτουργεί helpdesk στο τηλέφωνο 2103007606 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00) και στο email helpdesk@epan.gov.gr. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί» στο 2109949837 (09:00-14:30) ή στο email esaea@otenet.gr.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ: www.esamea.gr.