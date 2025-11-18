Ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, οι αιτήσεις για την έκδοση της νέας πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας, ενός ακόμη βήματος στη διεύρυνση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στην ουσιαστική διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους. Η νέα κάρτα έρχεται να συμπληρώσει τις δύο ήδη διαθέσιμες μορφές, την εκτυπώσιμη και την ψηφιακή μέσω του Gov.gr Wallet, δίνοντας μια πιο πρακτική λύση για όσους προτιμούν μια φυσική, εύχρηστη κάρτα.

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του δικαιούχου. Η ενεργοποίησή της γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχο με κωδικό που λαμβάνει στο κινητό του.

Τι προσφέρει η Κάρτα Αναπηρίας

Με την επίδειξή της, οι κάτοχοι έχουν:

-Προτεραιότητα εξυπηρέτησης σε υπηρεσίες που δέχονται κοινό.

-Τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό, χωρίς να χρειάζεται η επίδειξη άλλων εγγράφων για όσα δεδομένα αναγράφονται στην κάρτα.

-Πρόσβαση σε πολιτιστικές και μεταφορικές παροχές χωρίς πρόσθετες διαδικασίες.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι οποιοδήποτε τύπου Κάρτας Αναπηρίας μπορούν να εισέρχονται δωρεάν στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Όσοι φέρουν σήμανση αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ (67% και άνω) ή τη σήμανση «Σ» (χρήζει συνοδού), μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο που επίσης δεν πληρώνει εισιτήριο. Όπου υπάρχει μηχάνημα επικύρωσης, επικυρώνεται απευθείας η κάρτα χωρίς την ανάγκη έκδοσης μηδενικού εισιτηρίου.

Τι αλλάζει στις μετακινήσεις

Πρόσφατα θεσπίστηκε η δυνατότητα χρήσης της πλαστικής κάρτας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών ή γνωματεύσεων.

Για όσους έχουν αναπηρία 67% και άνω και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, η κάρτα επικυρώνεται για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα του ΟΑΣΑ και στα λεωφορεία ΟΣΕΘ.

Για το μετρό Θεσσαλονίκης και τα αστικά ΚΤΕΛ, εκδίδεται μηδενικό εισιτήριο με επίδειξη της κάρτας.

Για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ ισχύει έκπτωση 50%.

Για όσους έχουν σήμανση «Σ», ο συνοδός μετακινείται με τους ίδιους όρους, χωρίς να χρειάζεται δική του κάρτα.

Σημαντικό είναι επίσης ότι καταργείται το παλιό κριτήριο εντοπιότητας, επιτρέποντας σε όλους τους δικαιούχους να ασκούν τα δικαιώματά τους ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Οι δηλώσεις των υπουργών

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε την Κάρτα Αναπηρίας «εργαλείο ελευθερίας», τονίζοντας ότι μειώνει εμπόδια και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, ενώ κάνει τις μετακινήσεις και την πρόσβαση στον πολιτισμό πιο απλές και ανθρώπινες.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σημείωσε ότι η καθολική προσβασιμότητα στα πολιτιστικά αγαθά είναι πυλώνας δημοκρατίας και ότι η νέα κάρτα μετατρέπει την επίσκεψη σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους σε πραγματική εμπειρία, χωρίς ταλαιπωρία.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι η πλαστική κάρτα διευκολύνει όσους δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα, ολοκληρώνοντας το ψηφιακό οικοσύστημα για τα άτομα με αναπηρία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε στις επερχόμενες βελτιώσεις στην προσβασιμότητα των μέσων μεταφοράς: ράμπες σε όλο τον στόλο της ΟΣΥ έως το 2026 και νέες πινακίδες με γραφή Braille στις στάσεις.

Πώς εκδίδεται η κάρτα

Η διαδικασία είναι απλή και ψηφιακή. Η αίτηση γίνεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (epan.gov.gr) με τους κωδικούς taxisnet.

Δικαίωμα έκδοσης έχουν όσοι είναι καταχωρημένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία.

Οι κάτοχοι πιστοποίησης ΚΕΠΑ καταχωρούνται αυτόματα.

Όσοι έχουν γνωματεύσεις από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ και ΑΑΥΕ πρέπει να ζητήσουν ψηφιοποίησή τους.

Για υποστήριξη λειτουργεί helpdesk στο 210 3007606 και στο helpdesk@epan.gov.gr