Το θετικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η εφαρμογή του δικαστικού χάρτη στον πρώτο χρόνο από την εφαρμογή του στα Πρωτοδικεία όλης της χώρας, λειτουργώντας ως επιταχυντής απονομής της δικαιοσύνης προς όφελος των πολιτών αναδείχθηκε με την παράθεση μετρήσιμων στοιχείων που παρουσιάστηκε σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή των προϊσταμένων των τριών μεγαλύτερων Πρωτοδικείων της Χώρας.

Μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη και την ενοποίηση του πρώτου βαθμού , ο χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε από τις 750 ημέρες στις 364, δηλαδή επήλθε μείωση κατά 53,2%,.

Πρωταθλητής ,όπως επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στον αγώνα αυτό με στόχο να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης έχει αναδειχθεί το Πρωτοδικείο Αθηνών ,το μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης στο οποίο ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου συλλογής στατιστικών στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρωτόδικη απόφαση έως 280 μέρες

Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες.

Ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε ότι η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε ότι οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των εφετών και θα συσταθεί στην Αθήνα Ποινικό Τμήμα.

Και όλα αυτά, σε συνδυασμό με την μεταφορά δικαστικής ύλης που έχει ήδη γίνει στους δικηγόρους και στην μεταφορά ύλης στους συμβολαιογράφους που θα γίνει πολύ σύντομα, τα αποτέλεσμα στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης θα φτάσουν τα Ευρωπαϊκά επίπεδα.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της Δικαιοσύνης την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη, κπροσθετοντας ότι θα συσταθεί διαρκής επιτροπή ελέγχου της πορείας του νέου Δικαστικού Χάρτη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις.

Στη συνέχεια η σκυτάλη πέρασε στους τρεις προϊσταμένους μεγάλων Πρωτοδικείων της χώρας,Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Πειραιά που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.

740 δικαστές

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης, Χριστόφορος Λινός, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι με το νέο Δικαστικό Χάρτη το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας ενώ είχε 400 δικαστές σήμερα έχει 740, εκ των οποίων οι 520 είναι της πολιτικής Δικαιοσύνης και 220 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εφέτης Πέτρος Αλικάκος, επισήμανε ότι αποδεδειγμένα βοηθάνε οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν με το νέο Δικαστικό Χάρτη και ο αριθμός των δικαστών στη συμπρωτεύουσα αυξήθηκε και έφτασε τους 223.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, εφέτης Γεώργιος Ξυνόπουλος, επικεντρώθηκε στο κτιριακό πρόβλημα η επίλυση του οποίου όμως έχει ήδη δρομολογηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι με την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, λόγω της ένταξης περιφερειακών Πρωτοδικείων στα δικαστήρια του Πειραιά, θα τριπλασιαστεί η ύλη (αύξηση 151%). Ακόμη, επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών στον Πειραιά.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, οι ηγεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.