Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύονται ως ο μεγαλύτερος αποδέκτης των δανειακών δραστηριοτήτων της Κίνας παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα μελέτη που εξετάζει τις πιστωτικές κινήσεις του Πεκίνου. Η έρευνα δείχνει ότι η Κίνα στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε χώρες υψηλότερου εισοδήματος, εγκαταλείποντας σταδιακά την εστίαση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Σύμφωνα με την έκθεση του ερευνητικού εργαστηρίου AidData του πανεπιστημίου William & Mary, τα κινεζικά δάνεια και οι επιχορηγήσεις ανήλθαν συνολικά σε 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2000-2023. Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνθηκαν σε 200 χώρες σε όλες τις ηπείρους, με την Κίνα να ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίου επίσημου πιστωτή παγκοσμίως.

Αν και το Πεκίνο θεωρούνταν παραδοσιακά χρηματοδότης του αναπτυσσόμενου κόσμου μέσω της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», πλέον επικεντρώνεται στη στήριξη προηγμένων οικονομιών. Οι νέες χρηματοδοτήσεις στοχεύουν σε στρατηγικές υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού υψηλής τεχνολογίας, όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη και η καθαρή ενέργεια.

Το AidData επισημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιο του Πεκίνου είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο από προηγούμενες εκτιμήσεις. Πάνω από τα τρία τέταρτα των κινεζικών δανείων πλέον υποστηρίζουν προγράμματα σε χώρες ανώτερου ή υψηλού εισοδήματος.

Οι ΗΠΑ στην κορυφή της λίστας δανειοληπτών

«Μεγάλο μέρος του δανεισμού σε εύπορες χώρες επικεντρώνεται σε κρίσιμες υποδομές, κρίσιμα μεταλλεύματα και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής τεχνολογίας, όπως εταιρείες ημιαγωγών», δήλωσε ο Μπραντ Παρκς, εκτελεστικός διευθυντής του AidData και επικεφαλής της μελέτης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν τις περισσότερες πιστώσεις επίσημου τομέα από την Κίνα, ξεπερνώντας τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια για σχεδόν 2.500 έργα και δραστηριότητες. Κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις έχουν παρουσία σε πολλούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας, χρηματοδοτώντας έργα όπως εγκαταστάσεις LNG στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Βιρτζίνια και τερματικούς σταθμούς στα διεθνή αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες.

Παράλληλα, το Πεκίνο έχει συμβάλει στη χρηματοδότηση εξαγορών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, ενώ κινεζικά κρατικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσφέρει διευκολύνσεις σε κολοσσούς όπως οι Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing και Disney.

Αλλαγή προσανατολισμού του κινεζικού δανεισμού

Η μελέτη καταγράφει σημαντική μετατόπιση του κινεζικού δανεισμού. Το μερίδιο των χωρών χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος μειώθηκε από 88% το 2000 σε μόλις 12% το 2023. Αντίθετα, οι χώρες μέσου και υψηλού εισοδήματος απορροφούν πλέον το 76% των κεφαλαίων, έναντι 24% πριν από δύο δεκαετίες.

Ενδεικτικά, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε κινεζική χρηματοδότηση ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά 161 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του Πεκίνου προς τις ανεπτυγμένες αγορές.