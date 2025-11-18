Η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets, ανέφερε αργά το βράδυ της Δευτέρα ότι ο φερόμενος στόχος μίας αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας στη Μόσχα ήταν ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ρωσίας πριν αντικατασταθεί από τον οικονομολόγο του Κρεμλίνου Αντρέι Μπελούσοφ τον Μάιο του 2024.

Νωρίτερα, το Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων της FSB ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονταν στον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου.

Σύμφωνα με το τμήμα, οι κρατούμενοι, ενεργώντας κατόπιν εντολών των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σχεδίαζαν να προκαλέσουν έκρηξη κοντά στον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Τρογιεκουρόφσκαγιε.

Καμουφλαρισμένος εκρηκτικός μηχανισμός

Την ίδια στιγμή, κατά την FSB, στο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός καμουφλαρισμένος σε βάζο λουλουδιών που θα ενεργοποιούνταν με τηλεχειρισμό, ενώ υπήρχε και κάμερα που χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση των κινήσεων του υψηλόβαθμου αξιωματούχου.

Ο ανώτερος βουλευτής της Κρατικής Δούμας Αντρέι Κολέσνικ ισχυρίστηκε ότι η υποτιθέμενη συνωμοσία εναντίον του επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για την αποσταθεροποίηση της Ρωσίας.

«Να σπείρουν πανικό»

«Ο Σεργκέι Σοϊγκού είναι μια προσωπικότητα με επιρροή. Ο στόχος εδώ είναι περισσότερο να ασκηθεί πίεση στη χώρα μας, στον λαό μας, για να προσπαθήσουν να σπείρουν τον πανικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση

Η FSB ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες στρατολόγησαν ένα ζευγάρι από τη Ρωσία, έναν παράνομο μετανάστη από την Κεντρική Ασία και έναν κάτοικο του Κιέβου ονόματι Τζαλολίντιν Σαμσόφ για να δολοφονήσουν τον Σοϊγκού.

Το ζευγάρι και ο ντόπιος της Κεντρικής Ασίας συνελήφθησαν, σύμφωνα με την υπηρεσία, αλλά δεν είναι σαφές ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης διέδωσαν ένα βίντεο της FSB στο οποίο η συλληφθείσα Ρωσίδα ομολογεί ότι της υποσχέθηκε ναρκωτικά ένας χειριστής, που ταυτοποιήθηκε ως ένας άνδρας ονόματι Ρουσλάν, σε αντάλλαγμα για την τοποθέτηση της κρυφής κάμερας σε ένα βάζο στον τάφο στο νεκροταφείο.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν η γυναίκα, της οποίας το όνομα και η ηλικία δεν έχουν αποκαλυφθεί, έκανε την ομολογία υπό πίεση.

Η FSB δήλωσε ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Σαμσόφ με την κατηγορία της παράνομης διακίνησης όπλων και δολοφονίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με μια δολοφονία που έλαβε χώρα το 2021 στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν.

Πολλοί Ρώσοι αξιωματούχοι και προσωπικότητες που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο έχουν σκοτωθεί τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας από την πλήρη εισβολή το 2022.