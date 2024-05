Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν «καρατόμησε» τον στενό συνεργάτη του Σεργκέι Σοϊγκού από την καρέκλα του υπουργού Άμυνας στην οποία καθόταν από το 2012.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τον Αντρέι Μπελούσοφ, πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για νέο υπουργό Άμυνας ενώ ο 68χρονος Σοϊγκού πρόκειται να διοριστεί γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Στο σημείο αυτό, πολλού είναι όσοι αναρωτιούνται για την συγκεκριμένη κίνηση του Ρώσου προέδρου και συγκεκριμένα πού αποσκοπεί, δεδομένου ότι ο Σεργκέι Σοϊγκού έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία..

Ο Σεργκέι Σοϊγκού έχει στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Πούτιν, τον οποίο συχνά παίρνει μαζί του σε αλιευτικά ταξίδια στην πατρίδα του, τη Σιβηρία.

Του δόθηκε το χαρτοφυλάκιο της άμυνας παρά το γεγονός ότι δεν έχει στρατιωτικό υπόβαθρο, γεγονός που εξόργισε ορισμένα από τα ανώτατα στελέχη του.

BREAKING:

Putin fires Defense Minister Sergei Shoigu

The war in Ukraine isn’t going great pic.twitter.com/N5NheZqkaO

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 12, 2024