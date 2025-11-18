Σοκαριστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτει το πρακτορείο TMZ, σχετικά με το περιστατικό βίας για το οποίο συνελήφθη ο Πάτρικ Μπέβερλι στο Τέξας.

«Ο πρώην παίκτης του NBA κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε την αδελφή του στο μάτι και την έπιασε από τον λαιμό για 30 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τις αρχές, η αδελφή του Μπέβερλι έφυγε από το σπίτι στη διάρκεια της νύχτας, για να συναντήσει τον σύντροφό της σε κοντινό πάρκο, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Όταν γύρισε, η μητέρα της ήταν ξύπνια. Της ζήτησε να πάει στο δωμάτιό της και στη συνέχεια της είπε να καλέσει τον σύντροφό της. Μόλις εκείνος έφτασε, η μητέρα κάλεσε τον Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στο σπίτι και άρπαξε την αδελφή του από τον σβέρκο με τα δύο χέρια. Την έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να μην έχει οξυγόνο και να μη μπορεί να αναπνεύσει για 20 με 30 δευτερόλεπτα.

Η αδελφή του Μπέβερλι υποστηρίζει ότι εκείνος την πέταξε στον τοίχο, πριν πέσει σε έναν καναπέ και στην προσπάθειά της να σηκωθεί, δεχθεί γροθιά στο μάτι. Ο Μπέβερλι της είπε ότι θα την σκοτώσει και στη συνέχεια ακολούθησε τον σύντροφό της εκτός σπιτιού. Τότε εκείνος κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο Μπέβερλι να συλληφθεί με την κατηγορία της σωματικής επίθεσης».

Ο 37χρονος μπασκετμπολίστας έπαιξε πέρυσι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο παρελθόν της πλούσιας καριέρας του, πέρασε από Ντνίπρο, Ολυμπιακό, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, Χιούστον Ρόκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Λος Άντζελες Λέικερς, Σικάγο Μπουλς, Φιλαντέλφια Σίξερς και Μιλγουόκι Μπακς.